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В Москве неизвестные напали на офис Ленты.Ру, расположенный в здании на Варшавском шоссе. Об этом сообщает само издание.

Около 2:00 злоумышленники разбили в офисе стекла и устроили поджог, не нанесший, судя по снимкам, существенного вреда. Нападавшие разрисовали стены нацистской символикой, в частности свастикой и солнечным крестом. Они также оставили оскорбительные надписи, в том числе "Врешь, Лента!". В результате нападения никто не пострадал.

Расследованием инцидента занялась полиция.

Ленту.Ру входит в группу компаний Rambler & Co. миллиардера Александра Мамута. издание.В марте 2014-го, во время оккупации Крыма, редакция издания была разгромлена, главред Галина Тимченко была уволена. В октябре того же года она открыла русскоязычный новостной сайт "Медуза". В этом проекте работают бывшие сотрудники Ленты.Ру.

После увольнения Тимченко главредом Ленты.Ру стал Алексей Гореславский, топ-менеджер Rambler & Co. В начале 2016-го он ушел с поста главреда, оставшись исполнительным директором холдинга по медиа. Издание возглавил заместитель главрела Александр Белоновский. В августе главредом Ленты.Ру стал 23-летний Владимир Тодоров, ранее возглавлявший отдел интернета и СМИ.