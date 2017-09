После увольнения Тимченко главредом Ленты.Ру стал Алексей Гореславский, топ-менеджер Rambler & Co. В начале 2016-го он ушел с поста главреда, оставшись исполнительным директором холдинга по медиа. Издание возглавил заместитель главрела Александр Белоновский. В августе главредом Ленты.Ру стал 23-летний Владимир Тодоров, ранее возглавлявший отдел интернета и СМИ.

Ленту.Ру входит в группу компаний Rambler & Co. миллиардера Александра Мамута. издание.В марте 2014-го, во время оккупации Крыма, редакция издания была разгромлена, главред Галина Тимченко была уволена . В октябре того же года она открыла русскоязычный новостной сайт "Медуза" . В этом проекте работают бывшие сотрудники Ленты.Ру.