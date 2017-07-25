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новость СМИ: Кремлевским куратором интернета станет бывший главред Ленты.Ру Гореславский

25.07.2017
Алексей Гореславский. Кадр "Дождя"
Алексей Гореславский. Кадр "Дождя"
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Исполнительный директор группы компаний Rambler & Co. по медиа, бывший главред Ленты.Ру Алексей Гореславский в ближайшее время станет замначальника управления общественных проектов администрации президента. Такую информацию передает РБК со ссылкой на несколько источников, близких к Кремлю. Как предполагается, в новой должности он будет курировать интернет-проекты.

Отмечается, что у Гореславского давние связи в администрации президента, и его переход в Кремль обсуждался последние несколько месяцев. Теперь же это, заявляют собеседники РБК, - вопрос решенный. "Гореславский точно займет этот пост, в течение месяца его оформят", - заверил один из источников.

Начальником управления общественных проектов является Сергей Новиков, человек первого замглавы АП Сергея Кириенко. Прошлой осенью, после перехода вместе со своим патроном из "Росатома" в Кремль, Новиков был назначен на пост замначальника управления внутренней политики; в начале нынешнего года его перевели на нынешнюю должность.

Переход Новикова из УВП в УОП сопровождался передачей второму из этих управлений части функций первого. В УОП были переведены департаменты информационной политики, современных коммуникационных технологий и работы с гражданским обществом.

Как пишет РБК, сейчас функции курирования медиа разделены между Кириенко и другим первым замглавы АП - Алексеем Громовым. В зону ответственности Громова входят печатные издания, радио и телевидение, а Кириенко отвечает за интернет-СМИ и соцсети.

Бывший начальник территориального департамента УВП Андрей Колядин в комментарии РБК предположил, что прием Гореславского на работу в Кремль связан с намерением АП провести "достойную" президентскую кампанию. Экс-замначальника УВП Андрей Чеснаков также заметил: "У Гореславского большой опыт работы с современными медиа. В условиях доминирования новых форматов и появления множества проектов по молодежи и современным медиа логично привлекать таких специалистов.

Топ-менеджером Rambler & Co. Гореславский стал в 2013 году. В марте 2014-го, во время оккупации Крыма, редакция Ленты.Ру, входящей в этот холдинг, была разгромлена. В частности, из издания уволили главреда Галину Тимченко. Тогда же Гореславский и занял ее место. В начале 2016-го он ушел с поста главреда, оставшись, однако, топ-менеджером холдинга.

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25.07.2017
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