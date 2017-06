4 июня Альбац сообщила, что The New Times перестает выходить в бумажном виде . Июньский номер журнала был последним. По словам главреда, сайт издания продолжит работу.

Мировой судья участка 367 Тверского района Москвы Мария Шведова оштрафовала на 100 тысяч рублей журнал The New Times за материал "Из Калуги - с джихадом" - интервью с россиянином, воюющим в Сирии в составе "Джабхат фатах эш-Шам". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на главреда журнала Евгению Альбац.