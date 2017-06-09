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Также: Свобода слова, СМИ, Право, Общество, Россия, Политика | Персоны: Евгения Альбац

новость The New Times оштрафован на 100 тысяч рублей за интервью с русским джихадистом

09.06.2017
Иса, повстанец "Джабхат фатах эш-Шам" из Калуги. Источник: newtimes.ru
Иса, повстанец "Джабхат фатах эш-Шам" из Калуги. Источник: newtimes.ru
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Мировой судья участка 367 Тверского района Москвы Мария Шведова оштрафовала на 100 тысяч рублей журнал The New Times за материал "Из Калуги - с джихадом" - интервью с россиянином, воюющим в Сирии в составе "Джабхат фатах эш-Шам". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на главреда журнала Евгению Альбац.

При этом суд вернул в Роскомнадзор предупреждение, вынесенное журналу за этот же материал.

По информации на сайте суда, изданию вменялась часть 6 статьи 13.15 КоАП (выпуск материалов, публично оправдывающих терроризм). Штраф по статье может составлять от ста тысяч до миллиона рублей.

О том, что Роскомнадзор вынес журналу предупреждение, стало известно 5 мая. В ведомстве посчитали, что в интервью содержатся "признаки оправдания экстремизма".

За время существования журнал неоднократно получал предупреждения от Роскомнадзора. "Для сайта это второе (предупреждение. - Ред.), у (бумажной версии) журнала предыдущее истекло в феврале", - отметила тогда Альбац.

В феврале 2016 года РКН вынес журналу предупреждение за статью "Лишь бы не было войны", в которой "Правый сектор" был упомянут без примечания о том, что эта партия запрещена в России. Против издания и лично Альбац было возбуждено административное дело, по которому в апреле того же года журнал оштрафовали на 40 тысяч рублей, а главреда - на 4 тысячи.

В декабре того же года Роскомнадзор вынес журналу еще одно предупреждение - за присутствие слова "бляди" в статье "Чувства есть у всех, и каждый сам за них в ответе".

4 июня Альбац сообщила, что The New Times перестает выходить в бумажном виде. Июньский номер журнала был последним. По словам главреда, сайт издания продолжит работу.

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09.06.2017
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