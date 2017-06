В декабре печатная версия The New Times перестала поступать в розницу , став доступной только по подписке. По словам Альбац, это было вызвано нехваткой средств.

Журнал The New Times прекращает выходить в бумажном виде, июньский номер - последний выпуск печатной версии издания. Об этом на своей ФБ-странице сообщила главред журнала Евгения Альбац, выложив фотографию обложки последнего номера.