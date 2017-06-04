О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Media/m.261400.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Media/m.261400.html
Также: СМИ, Свобода слова, Интернет, Общество, Политика, Россия | Персоны: Евгения Альбац

новость Журнал The New Times прекращает выходить в бумажном виде

04.06.2017
Обложка последнего номера The New Times. Фото с ФБ-страницы Евгении Альбац
Обложка последнего номера The New Times. Фото с ФБ-страницы Евгении Альбац
Реклама

Журнал The New Times прекращает выходить в бумажном виде, июньский номер - последний выпуск печатной версии издания. Об этом на своей ФБ-странице сообщила главред журнала Евгения Альбац, выложив фотографию обложки последнего номера.

В комментариях к записи Альбац уточнила, что сайт журнала продолжит работать.

В декабре печатная версия The New Times перестала поступать в розницу, став доступной только по подписке. По словам Альбац, это было вызвано нехваткой средств.

В августе 2016 года, типография "Пушкинская площадь" отказалась печатать новый номер журнала за несколько часов до его сдачи.

5 мая стало известно, что Роскомнадзор вынес журналу предупреждение за материал "Из Калуги - с джихадом" - интервью россиянина, который воюет в Сирии в составе "Джабхат фатах эш-Шам". В ведомстве посчитали, что материал содержит "признаки оправдания экстремизма".

До этого журнал уже неоднократно получал предупреждения от РКН. "Для сайта это второе (предупреждение. - Ред.), у (бумажной версии) журнала предыдущее истекло в феврале", - отметила тогда Альбац.

В феврале 2016 года РКН вынес журналу предупреждение за статью "Лишь бы не было войны", в которой "Правый сектор" был упомянут без примечания о том, что эта партия запрещена в России. Против издания и лично Альбац было возбуждено административное дело, по которому в апреле того же года журнал оштрафовали на 40 тысяч рублей, а главреда - на 4 тысячи.

В декабре того же года Роскомнадзор вынес журналу еще одно предупреждение - за присутствие слова "бляди" в статье "Чувства есть у всех, и каждый сам за них в ответе".

Журнал "Новое время" был основан в 1943 году как политическое издание газеты "Труд". В советское время журнал специализировался на освещении событий за рубежом. Нынешнее название получил в 1998-м. В 2007-м медиамагнат Ирена Лесневская купила издание и стала его издателем. Альбац пришла на пост главреда в январе 2009 года. В 2013 году Лесневская передала Альбац права на издание журнала.

Оставить комментарий Обсудить
04.06.2017
новость Новости по теме
05.05.2017 РКН вынес The New Times предупреждение за интервью с повстанцем из "Джабхат фатах эш-Шам" →
02.12.2016 Роскомнадзор вынес предупреждение сайту The New Times →
25.05.2016 Передача Альбац перестала выходить на "Эхе Москвы" из-за попытки цензуры →
12.04.2016 Суд оштрафовал The New Times за упоминание "Правого сектора" без сноски о его запрете →
01.02.2016 РКН вынес The New Times предупреждение после статьи о дочери Путина →
15.08.2015 Мосгорсуд признал законной блокировку статьи The New Times →
20.01.2015 Требование удалить статью The New Times о федерализации признано законным →
13.12.2013 Суд обязал The New Times выплатить 1,1 миллиона рублей по иску столичных судей →
20.11.2013 Сайт журнала The New Times станет платным →
05.09.2013 Альбац станет издателем The New Times →
03.09.2013 Лесневская: Альбац не уходит из The New Times →
02.09.2013 СМИ: Альбац уходит с поста главреда The New Times →
Фото и Видео
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29015
Play own
Дед Пихто о поэзии экстремизма
28959
Play own
Елена Санникова: христиане и покемоны
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Мэй грозит обуздать интернет
Тереза Мэй. Фото: gov.uk
новость Командира ДНР не пускают в Россию
Александр Ходаковский. Кадр интервью youtube-каналу "Суть времени"
новость Теракт в Лондоне: 12 арестов
Задержание подозреваемого в районе Баркинг. Фото: The Sun
новость Тверская бойня: девять убитых
Дом, где произошло убийство. Фото: СКР
статья Мощи в доме Путина
РЕКЛАМА
Loading...
статья У России можно выиграть
Виталий Портников
новость Прямая линия и акция 12 июня
Прямая линия Владимира Путина, 2016 год. Кадр трансляции
в блоге Чьи отпечатки?
383
статья Новости кремлевской кухни
Илья Мильштейн
в блоге Гордость на старости лет
383
новость СМИ: Осмаева заказал Кадыров
Артур Курмакаев и покушавшийся на Адама Осмаева
в блоге Лучший друг физкультурников
383
новость Ремонт "Кузнецова" подорожал
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость СБ ООН ужесточил санкции против КНДР
Заседание Совета безопасности ООН. Фото: un.org
новость Избиение и арест заявителя акции
Николай Ежов (лежит) после избиения. Кадр видеозаписи
новость "Русские марши" в США
Участник "Марша правды" в Вашингтоне. Фото из твиттера @QuestEverytng
статья Путин снес оплеухи
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Путин: На Россию "переводят стрелки"
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Штраф за незапрещенную книгу
Медитация последователей фалуньгун в Торонто. Фото: Википедия
новость "Закон Яровой" отложат
Сергей Чемезов. Фото: rostec.ru