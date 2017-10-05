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У сотрудников "Открытой России" с 6 утра идут обыски по делу ЮКОСа. Об этом сообщается на сайте движения.

Следователи явились к родителям лидера ОР Александра Соловьева, главреду сайта движения Веронике Куцылло, сисадмину редакции Артему Миничу и дочери главреда Центра управления расследованиями Андрея Коняхина. К 8 часам обыски у родителей Соловьева и у Минича закончились. В семье лидера ОР изъяли мобильники, компьютер и цифровой фотоаппарат; у Минича пытались выяснить адрес его фактического проживания.

"Обыск проводится по делу ЮКОСа 2003 года. Я был тогда в 8-м классе", - заметил Соловьев в своем твиттере.

Позже выяснилось, что обыск проводится также у менеджера исполнительной дирекции ОР Нины Алексы. Кроме того, следователи и оперативники явились в редакцию сайта. Там на тот момент находились только охранники.

Дела ЮКОСа возбуждались против основателя ОР Михаила Ходорковского. Всего дел было три. По первым двум Ходорковский отбыл больше 10 лет в заключении; третье открыли уже после его эмиграции.

Обыски по делу ЮКОСа проводятся у сотрудников ОР не впервые. 22 декабря 2015 года следователи явились к семи сотрудникам ОР. В частности, тогда тоже обыскивали жилище Куцылло.

28 февраля 2017-го обыск прошел у журналистки сайта ОР Зои Световой.