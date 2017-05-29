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новость В Кемерово ФСБ провела обыск у активиста "Открытой России" Улитина

29.05.2017
Дмитрий Улитин. Фото с личной ФБ-страницы
Дмитрий Улитин. Фото с личной ФБ-страницы
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В Кемерове силовики пришли с обыском к члену движения "Открытая Россия" Дмитрию Улитину. Об этом сообщается на сайте организации.

Правоохранители пришли к Улитину около семи часов утра. У активиста изъяли компьютерную технику. Как уточняет РБК, силовики унесли три ноутбука, электронные устройства жены и детей и старые лазерные диски.

По словам Улитина, обыск проводили сотрудники ФСБ по постановлению, выданному Центральным райсудом Кемерова. Представляющий интересы Улитина юрист Артур Сташ сообщил, что обыск проходил в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ или интернета). Однако сам Улитин сказал, что во время обыска сотрудники спецслужбы не упоминали ни о каких уголовных делах.

Как сообщается, обыск проходил в связи с публикацией в интернете видеообращения Улитина с призывами прийти на акцию "ОР" "Надоел", состоявшуюся 29 апреля. По словам Сташа, некая экспертиза обнаружила в ролике "экстремистские призывы". В постановлении, уточнил юрист, говорится про признаки "возбуждения розни по отношению к власти".

Силовики ушли из квартиры активиста около двенадцати часов дня. Улитин заявил, что силовики пообещали вызвать его на допрос во вторник.

Активист был организатором акции "Надоел" в Кемерове. 29 апреля он был задержан еще до начала мероприятия. В тот день на Улитина протокол не оформили. Однако, как сообщается на сайте "ОР", за эту акцию 16 мая его признали виновным по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга) и назначили 30 часов обязательных работ. Всего в Кемерове 29 апреля было задержано 16 человек, в том числе 8-летний ребенок и 16-летний подросток. На них составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП, однако в суде дважды отказались рассматривать административные материалы, сославшись на ошибки при их составлении, после чего силовики отпустили задержанных.

Суть акции "Надоел" состояла в передаче в представительства Владимира Путина требований не выдвигаться на четвертый срок. Акции сопровождались задержаниями в Петербурге, Туле и Кемерове.

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29.05.2017
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