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Верховный суд Татарстана отменил постановление Вахитовского районного суда Казани, арестовавшего на 10 суток Эльвиру Дмитриеву, координатора городского штаба Алексея Навального. Об этом "Граням" сообщила адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Ирина Гонцова.

"Суд постановил освободить Эльвиру Дмитриеву, а дело направить на новое рассмотрение", - рассказала Гонцова.

В среду полицейские задержали Дмитриеву. Ее доставили в отдел полиции "Япеева" и составили протоколь по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Нарушение закона полицейские усмотрели в призыве активистки раздавать в городе агитационные листовки в поддержку Навального. В тот же день Вахитовский районный суд Казани назначил Дмитриевой наказание в виде 10 суток ареста. Сама активистка вину не признала.

Дмитриеву уже привлекали к административной ответственности. За участие в антикоррупционной акции 26 марта в Казани ее приговорили к обязательным работам и штрафу в 10 тысяч рублей.

7 июля в Казани полиция пришла в штаб Навального и изъяла агитматериалы. "К нам пришли полицейские, описывают листовки и агитационные материалы, которые есть в штабе. Сообщили, что будут изымать не только их образцы, а все агитматериалы", - рассказала тогда Дмитриева. По ее словам, правоохранители не показали представителям штаба никаких документов, на основании которых проводят процессуальные действия. Полицейские сказали, что пришли в штаб по некому заявлению, но с этим документом Дмитриеву не ознакомили.