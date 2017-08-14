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Судья Дальневосточного окружного военного суда Сергей Писцов приговорил жителя Хабаровска И. Рымарева к пяти годам общего режима по обвинению в вербовке боевиков в "Джабхат ан-нусру", сирийское подразделение "Аль-Каиды". О приговоре, вынесенном еще 2 августа, почти две недели спустя сообщил DVHab.Ru со ссылкой на УФСБ по Восточному военному округу.

Рымареву вменялись два эпизода, квалифицированные по части 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму). Он получил минимальный срок, предусмотренный кодексом по этому обвинению. Как утверждают силовики, подсудимый полностью признал вину и заявил о раскаянии. Процесс прошел в одно заседание.

Согласно фабуле дела, Рымарев, будучи сторонником "радикально-религиозных взглядов", "с помощью своего мобильного телефона" общался с исламистами и в 2015 году прошел "специальное теологическое обучение". Где именно учился осужденный, не уточняется. Затем, утверждают в ФСБ, Рымарев вернулся в Хабаровск и занялся поиском молодых людей для привлечения их к участию в вооруженных исламистских структурах. Согласно приговору, Писцов завербовал и подготовил к отправке в Сирию и вступлению в "Джабхат ан-нусру" двух молодых жителей города.

В ноябре 2016 года силовики из ФСБ и ЦПЭ задержали Рымарева и двух якобы завербованных им знакомых в аэропорту Хабаровска, когда те собирались вылететь из России.

Подверглись ли в дальнейшем уголовному преследованию знакомые Рымарева, не уточняется.

"Джабхат ан-нусра" еще в июле прошлого года сменила название на "Джабхат фатах эш-Шам" и объявила о разрыве с "Аль-Каидой". Однако российские прорежимные СМИ в своих публикациях последовательно используют прежнее название. Так же поступают и силовики, в том числе при фабрикации дел по эпизодам, которые датируются временем после переименования организации.