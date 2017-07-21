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новость Жителя Красноярска приговорили к шести годам за попытку вступить в ИГ

21.07.2017
Абдурахмон Оятуллои. Фото: tvk6.ru
Абдурахмон Оятуллои. Фото: tvk6.ru
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Судья Дальневосточного окружного военного суда Сергей Писцов приговорил к шести годам лишения свободы жителя Красноярска Абдурахмона Оятуллои по обвинению в попытке уехать в Сирию для вступления в "Исламское государство". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

26-летнего Оятуллои признали виновным по части 1 статьи 30 - части 2 статьи 205.5 УК (приготовление к участию в террористической организации). Мужчина получил срок ниже низшего - наказание за это преступление составляет от десяти до двадцати лет колонии. В связи с чем суд принял такое решение, не уточняется.

Приговор был вынесен 18 июля на заседании выездной коллегии Дальневосточного военного окружного суда. Процесс проходил в здании Красноярского гарнизонного военного суда.

Согласно фабуле дела, мужчина в октябре 2016 года собирался попасть в Стамбул и там встретиться с членами ИГ, которые пообещали переправить его через границу в Сирию. Как уточняет ТВК, на допросе мужчина заявил, что связные из ИГ якобы обещали ему оплатить билеты до Москвы и Стамбула, однако он купил их за свои деньги.

Сотрудники ФСБ задержали Оятуллои 24 октября прошлого года.

14 июля СМИ сообщали, что в Турции при попытке нелегально попасть в Сирию была задержана жительница Саратовской области Светлана Уханова с гражданским мужем и двумя несовершеннолетними дочерьми. Всю семью поместили в депортационную тюрьму, туркцкие власти вменили Ухановой нелегальный переход границы и попытку присоединиться к исламистам. Как утверждалось, женщина увлеклась исламом после того, как познакомилась с нынешним гражданским мужем.

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21.07.2017
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