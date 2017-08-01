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новость Красноярского врача приговорили к двум годам за публикацию роликов ИГ

01.08.2017
УФСБ по Красноярскому краю. Фото: krasproc.ru
УФСБ по Красноярскому краю. Фото: krasproc.ru
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Дальневосточный окружной военный суд приговорил к двум годам колонии-поселения 24-летнего врача одной из больниц Красноярска по обвинению в публикации видеороликов с "идеями становления "Исламского государства". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ. Имя осужденного не сообщается.

Врача признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или оправдание терроризма с использованием СМИ или интернета). Он получил срок ниже низшего: наказание по такому обвинению составляет от пяти до семи лет колонии. В спесцслужбе утверждают, что врач во время следствия раскаялся и признал вину.

Согласно фабуле дела, фигурант с апреля 2014 года размещал ролики ИГ со съемками терактов и вооруженного насилия. Также врача обвиняют в том, что он публиковал некую "информацию, направленную на пропаганду и оправдание терроризма" и комментировал свои записи, "выражая поддержку данным преступным идеям".

По информации на сайте Дальневосточного военного суда, в июне и июле в суд поступили сразу шесть таких дел. Как можно предположить, в сообщении ФСБ говорится про подсудимого Абдурагимова - в отношении него 25 июля был вынесен последний приговор. За день до этого суд приговорил по этой же статье еще одного человека, информация о котором скрыта. Другой приговор вынесли в отношении некоего Курбанисмаилова 6 июня. Он подал апелляцию на решение суда. Продолжается рассмотрение дел подсудимых Кабирова, Шарифзода и еще одного фигуранта, информация о котором скрыта.

21 июля судья Дальневосточного окружного военного суда Сергей Писцов приговорил к шести годам лишения свободы жителя Красноярска Абдурахмона Оятуллои по обвинению в попытке уехать в Сирию для вступления в "Исламское государство". Мужчину признали виновным по части 1 статьи 30 - части 2 статьи 205.5 УК (приготовление к участию в террористической организации), он получил срок ниже низшего - наказание за это преступление составляет от 10 до 20 лет колонии. По версии обвинения, Оятуллои собирался уехать в Стамбул и там встретиться с членами ИГ, которые бы переправили его через границу в Сирию.

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01.08.2017
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