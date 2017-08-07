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новость Главарь Солнцевской группировки Михась проиграл иск к Навальному

07.08.2017
Сергей Михайлов (Михась). Источник: nvdaily.ru
Сергей Михайлов (Михась). Источник: nvdaily.ru
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Судья Люблинского райсуда Москвы Наталья Максимовских отклонила иск о защите чести и достоинства, поданный главарем Солнцевской криминальной группировки Сергеем Михайловым (Михасем) к Фонду борьбы с коррупцией и его основателю Алексею Навальному . Об этом сообщает "Медиазона".

Поводом к обращению с иском стала публикация на сайте и в блоге Навального расследования о генпрокуроре Юрии Чайке, а именно следующий фрагмент текста: "Тарен человек крайне непубличный, но тем не менее однажды был упомянут в газетной статье 1996 года. Именно он помог купить виллу и оформить швейцарскую визу Сергею Михайлову, главе Солнцевской ОПГ, более известному как Михась". Также в расследовании приводилось фото Михайлова.

Истец потребовал опровергнуть эти сведения, а также взыскать с ФБК и Навального по 250 тысяч рублей в возмещение морального ущерба. Адвокат Михайлова Марина Каудельская на слушаниях указывала, что истец никогда не был осужден по обвинениям в организации или участии в преступной группировке. Против него, отмечала адвокат, действительно было возбуждено дело в Швейцарии, однако суд вынес оправдательный приговор.

Адвокат ФБК Вячеслав Гимади, в свою очередь, настаивал, что Михайлов не представил веских доказательств того, что речь в расследовании шла именно о нем. Гимади также заметил, что криминальный авторитет лишь мельком упомянут в расследовании, которое посвящено не ему. Сказанное о Михайлове, подчеркнул юрист, - это "энциклопедические сведения", указываемые в публикациях, появляющихся в СМИ и в интернете.

После вынесения отказного постановления адвокат Каудельская заверила, что обжалует это решение.

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07.08.2017
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