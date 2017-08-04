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Также: Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Дмитрий Медведев

новость За фондаментальные ценности

Фонд однокурсника Медведева подал иск к Навальному и ФБК
04.08.2017
Заставка фильма ФБК "Он вам не Димон"
Заставка фильма ФБК "Он вам не Димон"
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Фонд поддержки социально значимых государственных проектов "Соцгоспроект" подал в Люблинский райсуд Москвы иск к Фонду борьбы с коррупцией и его основателю Алексею Навальному. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на представитель истца.

В заявлении отмечается, что в фильме-расследовании ФБК содержася сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию фонда. В частности, по мнению истца, Навальный и ФБК прямо указывают, что имущество, пожертвованное миллиардером Алишером Усмановым "Соцгоспроекту", является взяткой премьеру Дмитрию Медведеву.

"Соцгоспроект" просит суд обязать ответчиков опровергнуть фразы, из которых следует, что фонд является участником преступной схемы и коррупционной сети, а также фразы о том, что фонд не осуществляет реальной благотворительности, а использует ее как прикрытие незаконной деятельности.

По словам представителя истца, мнение "Соцгоспроекта" подтверждается лингвистическим заключением, из которого следует, что распространенная Навальным и ФБК информация имеет негативный характер, а также форму явного и скрытого утверждения.

"Мы ожидали подачу этого искового заявления. У нас 11 августа апелляция в Мосгорсуде по аналогичному делу по Усманову. Я думаю, что это будет совершенно аналогичный процесс. Решение Мосгорсуда предопределит то, что будет и в Люблинском суде", - заявил РБК глава юридической службы ФБК Иван Жданов. На вопрос о предполагаемой позиции суда юрист сказал: "Сложно что-то ожидать от Люблинского суда в пользу Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией".

В фильме "Он вам не Димон" упоминались фонды "Дар" и "Соцгоспроект", возглавляемые однокурсниками премьера Ильей Елисеевым и Алексеем Четвертковым. В частности отмечалось, что фонду "Соцгоспроект" компания Усманова USM Holdings передала участок в Одинцовском районе Подмосковья площадью более 4 гектаров.

13 апреля Усманов подал иск о защите чести и достоинства к Навальному и ФБК. Миллиардер уверял, что передача участка "Соцгоспроекту" была частью сделки обмена недвижимостью. По утверждению миллиардера, за эту землю он получил от фонда участок площадью 12 гектаров в селе Успенское на Рублевке. Навальный, однако, настаивал, что бизнесмен лжет. Как пояснял политик, землю в Успенском Усманов купил у двух коммерческих фирм и приобретением одного и передачей другого участка нет никакой связи.

31 мая судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина удовлетворила иск Усманова. Судья обязала ответчиков в течение 10 дней удалить все "порочащие" Усманова публикации, в том числе фильм "Он вам не Димон". Кроме того, по решению суда должен быть удален сайт, где размещено расследование о коррупции Медведева, хотя Усманову там посвящена только одна глава.

Решение Васиной юристы ФБК обжаловали в Мосгорсуде. "Суд обязал меня удалить расследование "Он вам не Димон". Да, конечно. Спешу и падаю. Это исключается полностью", - написал сам Навальный.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
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