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новость Возбуждено дело о пытках в психоневрологическом интернате на Брянщине

03.08.2017
Прикованный пациент Трубчевского психоневрологического интерната. Кадр видео с youtube-канала Александра Куприянова
Прикованный пациент Трубчевского психоневрологического интерната. Кадр видео с youtube-канала Александра Куприянова
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СКР возбудил дело по факту пыток пациентов психоневрологического интерната в Трубчевске, Брянская область. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства.

Дело квалифицировано по пункту "ж" части 2 статьи 127 УК (незаконное лишение свободы двух или более лиц, не связанное с похищением). По такому обвинению кодекс предусматривает от трех до пяти лет колонии.

О наличии подозреваемых ведомство не сообщает.

Решение принято по итогам доследственной проверки, о которой СКР объявил 23 июля.

Поводом к проверке стала видеозапись "Брянский ад для инвалидов", днем раньше, 22-го числа, опубликованная на YouTube видеоблогером Александром Куприяновым. Несколько пациентов интерната сняты прикованными к неподвижным металлическим конструкциям.

Куприянов отмечал, что уже неоднократно обращался к чиновникам относительно ситуации в Трубчевском интернате. В одном из предыдущих роликов блогера женщины, представившиеся санитарками учреждения, рассказывали о нарушении администрацией трудового законодательства.

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03.08.2017
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