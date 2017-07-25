Реклама

Протестующие шахтеры из Гуково и глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов подали в Останкинский суд Москвы иск о защите чести и достоинства против главы ВЦИОМа Валерия Федорова. Об этом сообщает РБК.

Поводом стало июньское интервью Федорова "Дождю". Главу ВЦИОМа попросили прокомментировать высказывание телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего протестующих оппозиционеров "двумя процентами дерьма". Федоров тогда заявил, что "дерьма гораздо больше", порядка 15 процентов. "Это люди, у которых нет любви к нашей родине, это люди, у которых нет желания сделать ее лучше, это люди, которые готовы всегда критиковать, протестовать, по поводу и без повода, касается их или нет. Вот я считаю, что таких людей гораздо больше. Это плохо", - сказал глава ВЦИОМ.

Заявители сочли слова Федорова оскорбительным и потребовали от него извинений. Слова главы ВЦИОМа "отражают типичное отношение российской власти к своим оппонентам, символизируют ее отказ от диалога", говорится в иске.

Техническим соответчиком по иску выступает "Дождь". Истцы просят опубликовать опровержения Федорова на сайте телеканала.

Протесты в Гукове начались в конце прошлого лета. 23 августа горняки, работающие на предприятиях компании "Кингкоул", начали голодовку из-за многомесячной невыплаты зарплаты. Задолженность за без малого полтора года превысила 300 миллионов рублей. Гендиректор "Кингкоула" Владимир Пожидаев был арестован. Ему вменили часть 2 статьи 145.1 (полная невыплата зарплаты в течение более чем двух месяцев) и часть 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Ко 2 сентября число участников голодовки выросло до 175 человек. К тому моменту троим протестующим уже вызывали скорую. Медики рекомендовали заболевшим рабочим снять голодовку, но те отказались. 27 сентября шахтеры приостановили голодовку, чтобы не подвергать здоровье чрезмерной угрозе. К тому времени долги по зарплате были выплачены частично.

В сентябре координатора шахтерских протестов в Гукове Валерия Дьяконов приговорили к 60 часам обязательных работ по части 1 статьи 119 УК (угроза убийством). Согласно фабуле дела, 9 ноября 2015 года Дьяконов явился в служебный кабинет к вице-мэру города Зверево Андрею Романченко и угрожал ему пистолетом. По словам активиста, он продемонстрировал чиновнику газовый пистолет "Вальтер" и пояснил, что из-за поступающих ему самому угроз вынужден ходить с оружием. 1 марта Красносулинский райсуд Ростовской области ужесточил Дьяконову наказание до одного года условно с ограничением в праве передвижения и запретом посещения массовых мероприятий.