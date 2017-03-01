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новость Координатор шахтерских протестов в Гукове Дьяконов получил год условно

01.03.2017
Валерий Дьяконов. Источник: donnews.ru
Валерий Дьяконов. Источник: donnews.ru
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Судья Красносулинского райсуда Ростовской области Валерий Орлов, рассмотрев апелляцию на приговор координатору шахтерских протестов в Гукове Валерию Дьяконову, ужесточил ему наказание с 60 часов обязательных работ до одного года условно с ограничением в праве передвижения и запретом посещения массовых мероприятий. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на самого активиста.

Как передавал "Кавказский узел", приговор Дьяконову был вынесен 27 сентября 2016 года. Подсудимого объявили виновным по части 1 статьи 119 УК (угроза убийством). При этом обязательные работы, назначенные активисту, были сочтены отбытыми с учетом времени, которое он провел под домашним арестом.

Согласно фабуле дела, 9 ноября 2015 года Дьяконов явился в служебный кабинет к вице-мэру города Зверево Андрею Романченко и угрожал ему пистолетом. Как утверждалось, угрозы высказывались в связи с судебным разбирательством по некоему гражданскому иску; одной из сторон в деле выступала администрация Зверева.

Активист иначе излагает ситуацию. По его словам, он продемонстрировал чиновнику газовый пистолет "Вальтер" и пояснил, что из-за поступающих ему самому угроз вынужден ходить с оружием.

На записи камеры видеонаблюдения, присутствующей в материалах дела, звук отсутствует. Таким образом, обвинение основывалось лишь на показаниях Романенко.

В беседе с "Росбалтом" Дьяконов объяснил ужесточение приговора стремлением властей помешать ему дальше отстаивать интересы шахтеров. Однако активист заявил, что продолжит общественную деятельность. "Я не изменюсь, потому что ненавижу воров и жуликов", - заверил он.

В прошлом Дьяконов был депутатом Зверевской гордумы.

Протесты в Гукове, находящемся менее чем в 20 километрах от Зверева, начались в конце прошлого лета. 23 августа горняки, работающие на предприятиях компании "Кингкоул", начали голодовку из-за многомесячной невыплаты зарплаты. Задолженность за без малого полтора года превысила 300 миллионов рублей.

Гендиректор "Кингкоула" Владимир Пожидаев был арестован. Ему вменили часть 2 статьи 145.1 (полная невыплата зарплаты в течение более чем двух месяцев) и часть 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

24 августа представители шахтеров отказались ехать на встречу с губернатором Василием Голубевым. "Мы опасаемся, что на нас, на четырех человек инициативной группы, будет оказано давление со стороны правительства Ростовской области", - пояснял один из представителей, Дмитрий Коваленко.

Ко 2 сентября число участников голодовки выросло до 175 человек. К тому моменту троим протестующим уже вызывали скорую. Медики рекомендовали заболевшим рабочим снять голодовку, но те отказались.

27 сентября, в день приговора Дьяконову, шахтеры приостановили голодовку, чтобы не подвергать здоровье чрезмерной угрозе. К тому времени долги по зарплате были выплачены частично. Однако полностью с рабочими не рассчитались до сих пор.

Как передает "Медиазона", в ноябре прошлого года автобусы с шахтерами, направлявшимися в Ростов-на-Дону на митинг, не выпустили из Гукова. В декабре таким же образом была сорвана поездка рабочих в Москву на встречу с депутатами Госдумы.

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01.03.2017

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