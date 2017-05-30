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Родная мать 9-летнего Оскара Миронова, задержанного в центре Москвы за чтение стихов, подала в полицию заявление с требованием привлечь мачеху ребенка Кристину Скавронски по статье 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество). Как передает радио "Комсомольская правда", об этом заявил замначальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.
В заявлении, рассказал чиновник, говорится, что мальчик и до этого собирал деньги за уличные выступления, хотя мать просила отца ребенка Илью Скавронски запретить ему это делать. Кроме того, добавил Титов, мать Оскара обвинила мачеху в том, что она отбирала у Оскара весь заработок, оставляя ему только мелочь.
Как заявила сотрудница полиции Дарья Терехина, задерживавшая Оскара, мальчик не объяснил силовикам, как связаться с его родителями. По словам Терехиной, когда полицейские сообщили ребенку, что заберут его в отдел, тот попытался убежать с сумкой.
Между тем сам Скавронски в понедельник сообщил радио "Говорит Москва", что до случая в пятницу у полицейских не было претензий к ребенку. По утверждению Скавронски, инцидент случился из-за "конкретного патруля, который повел себя аморально, бесчеловечно, за всеми рамками".
26 мая на Воздвиженке полицейские жестко задержали Миронова, декламировавшего прохожим стихи из "Гамлета" Шекспира. Ребенок находился в центре города вместе с мачехой. Она сидела на скамейке и читала книгу в паре десятков метров от мальчика.
Подъехавшие полицейские без каких бы то ни было объяснений схватили Оскара и потащили с собой. Кристина попыталась заступиться за пасынка; силовики, матерясь, порвали ей одежду и разбили планшет. Оскара без мачехи посадили в машину и привезли в ОП "Арбат".
Скавронски, приехавшему в отдел, заявили, что Оскара забрали за попрошайничество. На отца мальчика оформили протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Сам Скавронски, однако, указывал, что ребенок не попрошайничал. "Он занимается театральной деятельностью, - пояснял отец мальчика. - Для него эти выходы на улицу - это борьба с комплексами".
Оскара освободили из отдела после полуночи. Отец остался с адвокатами в отделе писать заявления на полицейских. Позже адвокаты сообщили, что протокол, оформленный на Скавронски, будет аннулирован.
Между тем в субботу столичный главк СКР объявил о начале доследственной проверки в отношении Кристины Скавронски на предмет наличия в ее действиях состава статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти).
На другой день полиция заявила, что протокол на Илью Скавронски аннулировать не станет. Кроме того, силовики сообщили, что на Кристину Скавронски также оформлен протокол - по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).
Взять, допустим, западные спецслужбы. Разве они накануне визита Владимира Владимировича во Францию не могли попытаться скомпрометировать Россию, где, представьте себе, дошло уже до того, что полисмены хватают детей, читающих Шекспира? Опять же Дания - член НАТО, про Англию уж и не говорю. Или Украину взять. Почему бы Порошенко и его СБУ в рамках гибридной войны не устроить нам эту подлянку?