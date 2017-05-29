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В истории Оскара Миронова, задержанного по подозрению в попрошайничестве путем чтения "Гамлета", много неясного.

Непонятно, зачем надо было вообще арестовывать мальчика. Почему проблема не была решена на месте, когда мачеха Кристина бросилась ему на помощь. Отчего указанная мачеха представлялась соседкой. Как так вышло, что с ней никто из полицейских не пожелал разговаривать, хотя она их и упрашивала, и называла по-разному, и пыталась хватать руками, и обещала немедленно соединить с отцом ребенка. А главное, остались без ответа все вопросы, которые ставил перед прохожими девятилетний артист - и на улице Арбат, и на Воздвиженке.

К примеру, быть или не быть? Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы иль нужно оказать сопротивленье? Странное дело, но и по прошествии четырех дней никто из сильных мира сего не удосужился удовлетворить наше любопытство на сей счет. Ни министр внутренних дел, ни детский омбудсмен, ни даже всесильный и всезнающий адвокат Кучерена.

Зато открылось, что это вообще было. То есть как следует правильно понимать случившееся в пятницу в центре Москвы, когда правоохранители тащили в машину плачущего и кричащего третьеклассника, мачеха-соседка с ними полемизировала, обступившие полицейскую машину граждане снимали инцидент на свои телефоны и набирал обороты невиданный в наших краях скандал. В субботу прославленный кремлевский политолог Мухин запостил фотографию папы Оскара с нелестной подписью, и скоро среди комментаторов обозначилось официальное лицо. Вице-спикер Государственной думы, секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов сообщил публике, что происшествие возле кинотеатра "Художественный" - это была "сто процентов подготовленная провокация". Недаром же, по его словам, "и журналисты рядом, и соседка" оказались.

Правда, никаких журналистов, как мы знаем, при интернировании школьника близко не было, и соседка по имени Кристина только прикидывалась соседкой, но это детали, к тому же мелкие. Государственный муж зрит в корень, и нам остается только посожалеть о том, что он, человек с допуском, не углубляется в тему и главную тайну все-таки от народа скрывает. Так что приходится гадать о том, кто организовывал, оплачивал и проводил спецоперацию в нашей столице, имея целью дискредитировать и органы правопорядка, и верховную власть, да и самого г-на Неверова. Ибо инцидент уже который день обсуждают и в газетах, и в сети, страсти кипят, позорище налицо. Но все же попробуем, раз уж это такой секрет, своими силами допереть и постичь, кому было выгодно устраивать дикую сцену в ЦАО г. Москвы на потеху нашим врагам.

Тут на ум приходят разные версии.

Взять, допустим, западные спецслужбы. Разве они накануне визита Владимира Владимировича во Францию не могли попытаться скомпрометировать Россию, где, представьте себе, дошло уже до того, что полисмены хватают детей, читающих Шекспира? Опять же Дания - член Североатлантического альянса, про Англию уж и не говорю. Или Украину взять. Почему бы Петру Порошенко и его СБУ в рамках гибридной войны не устроить нам эту подлянку? Нельзя забывать и про Навального с его школотой, на что уже проницательно указал у себя в "Телеграме" один известный публицист, причастный к Кремлю и кремлевским тайнам. На днях, как мы знаем, у Алексея Анатольевича вышел косяк с очередным расследованием, и отчего бы ему было не подговорить ребенка, чтобы отвлечь внимание от своей неудачи? Очень похоже на то, что публицист прав, вы не находите?

Не исключено также, что на Воздвиженке проводилась совместная операция, в которой под руководством ЦРУ поучаствовали и европейские шпионы, и украинские, и ФБК, и менты, конечно, были в доле. Единственное, в чем просчитались заговорщики, так это в том, что слово возьмет г-н Неверов и разоблачит их провокацию. Впрочем, не до конца. Он, наивный человек, пишет еще, что, мол, "нужно и правоохранителям вести себя грамотно", как бы отвергая саму мысль о том, что щупальца спрута уже дотянулись до ОП "Арбат". Даже странно, что такая простая мысль не посещает голову вице-спикера. Или он тоже... но здесь остановимся, должен же хоть кто-нибудь остаться вне подозрений. Да-да, мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться!.. Иначе как жить.

А следствие продолжается, и сохраняется надежда, что заговор рано или поздно все-таки будет раскрыт. Слабая такая надежда, но как ее не лелеять? Нельзя же поверить, что заговора не было, а случившееся следует объяснять простым идиотизмом, который в равной степени распространяется и на тех, кто охотится в Москве на малолетних чтецов, и на тех, кто ищет и находит врагов там, где надо бы искать и находить друзей по разуму. Мы и не верим, медленно и мучительно прозревая вслед за секретарем генсовета, и вот еще важные вопросы напрашиваются: а не связан ли оглушительный этот скандал с нападками лживой американской прессы на Дональда Трампа, эскалацией напряженности на Корейском полуострове и грядущими выборами в Германии? Связь явно просматривается, но пока Сергей Неверов или кто-нибудь из его коллег эту связь не установил, мы блуждаем тоскливо во тьме неведения.