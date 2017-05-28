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новость Воспитание родителей

МВД: На родителей задержанного в Москве ребенка составлены протоколы
28.05.2017
Оскара Миронов. Кадр видеозаписи
Оскара Миронов. Кадр видеозаписи
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В отношении отца и мачехи 9-летнего Оскара Миронова, задержанного в центре Москвы за чтение стихов, составлены протоколы об административных правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В отношении отца ребенка Ильи Скавронски составлен протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), а в отношении его жены - по статье 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)

"Ранее в СМИ появилась информация о том, что отцу ребенка, доставленного в полицию, принесены извинения, а протокол в отношении него аннулирован. В связи с этим необходимо уточнить, что извинения были принесены ребенку за предоставленные неудобства", - говорится в сообщении.

В пятницу вечером на Воздвиженке полицейские жестко задержали Миронова, декламировавшего прохожим стихи из "Гамлета" Шекспира. Ребенок находился в центре города вместе с мачехой (известно ее имя - Кристина). Она сидела на скамейке и читала книгу в паре десятков метров от мальчика.

Подъехавшие полицейские без каких бы то ни было объяснений схватили Оскара и потащили с собой. Кристина попыталась заступиться за пасынка; силовики, матерясь, порвали ей одежду и разбили планшет. Оскара без мачехи посадили в машину и привезли в ОП "Арбат".

Первой о случившемся сообщила на своей ФБ-странице пользователь Люся Штерн; она же опубликовала и видео инцидента.

Мачеха прибыла в отдел; туда же подъехал Скавронски. Ему заявили, что Оскара забрали за попрошайничество. Между тем Скавронски пояснил, что в действительности мальчик не попрошайничал. "Он занимается театральной деятельностью, - сказал отец. - Для него эти выходы на улицу - это борьба с комплексами".

Информация быстро разошлась в соцсетях. В отдкл полиции "Арбат" приехали адвокаты Анастасия Саморукова и Татьяна Соломина, члены ОНК, а также председатель общественного совета при МВД Анатолий Кучерена.

Вскоре после полуночи отпустили из отдела. Между тем Скавронски и адвокаты остались в "Арбате" писать жалобы на полицейских. С ними находился и Кучерена.

Вскоре после 4 утра адвокат Соломина сообщила в своем твиттере, что замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Центральному округу Москвы принес Скавронски извинения. "Протокол будет аннулирован", - добавила юрист. Соломина также написала, что в отношении полицейских, задерживавших ребенка, проведут служебную проверку, а разбитый планшет мачехи осмотрел криминалист.

Однако позже Саморукова сообщила "Открытой России", что административное дело против Скавронски, вопреки ожиданиям, так и не прекращено. "Нам сказали, что нам перезвонят только в понедельник", - пояснила адвокат.

Утром в субботу детский омбудсмен Анна Кузнецова пообещала "разобраться" в ситуации.

Между тем в субботу столичный главк СКР объявил< о начале доследственной проверки в отношении мачехи Оскара. Пресненский райотдел ведомства изучает действия женщины на предмет наличия в них состава статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). Проверка проводится по указанию начальника московского главка Александра Дрыманова.

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28.05.2017
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