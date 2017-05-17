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Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по делу "Экажевского джамаата". Об этом сообщается на сайте ведомства. Дело направлено в Назрановский райсуд региона.

По информации на сайте суда, материалы туда поступили еще во вторник. Вести разбирательство будет судья Алик Ярыжев.

В деле пять фигурантов: 29-летний Умар Гагиев, 45-летний Амирхан Сапралиев, 24-летний Мовла Сапралиев, 27-летний Джабраил Гагиев и 28-летний Хасан Сапралиев. Все они жители аула Экажево. Являются ли двое Гагиевых и трое Сапралиевых родственниками, не уточняется.

Какие именно статьи УК инкриминированы обвиняемым, прямо не указано ни в сообщении прокуратуры, ни даже в карточке дела на сайте суда. Сообщение надзорного ведомства позволяет заключить, что речь идет о части 2 статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании), а также статьях 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и 223 кодекса (незаконный оборот взрывчатки). При этом только первое из названных обвинений предусматривает от 8 до 15 лет колонии, однако прокуратура заявляет, что фигурантам грозят сроки лишь до 10 лет.

Согласно фабуле дела, фигуранты участвовали в "Экажевском джамаате" с лета 2015 года вплоть до задержаний в мае 2016-го. Как утверждается, у группировки были тайники с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчаткой и эти тайники в ходе расследования выявили. В чем конкретно помимо хранения оружия заключалась деятельность "Экажевского джамаата", надзорное ведомство не поясняет.

Как в прошлом году, после задержания фигурантов, передавал Life, Умар Гагиев был амиром группировки, а на эту должность его якобы назначил Ильяс Ведзижев, убитый в Назрани 31 октября 2015 года. Ведзижева называли командиром Назрановского сектора "Исламского государства".

Амирхан Сапралиев был старшим сержантом полиции. Он 16 лет проработал в отделе полиции аэропорта Магас.

Признают ли вину сами фигуранты, не сообщается.