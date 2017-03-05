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новость ФСБ провела обыск у ингушского салафитского имама Цечоева

05.03.2017
Военный "Урал" и автоматчики у дома Исы Цечоева. Кадр видео из Инстаграма @tsechoy
Военный "Урал" и автоматчики у дома Исы Цечоева. Кадр видео из Инстаграма @tsechoy
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В ауле Али-Юрт Назрановского района Ингушетии региональное УФСБ провело обыск в доме имама местной салафитской мечети - авторитетного шейха Исы Цечоева. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Около 15 силовиков явились к имаму в воскресенье около 6 утра. На записи, которую сняла камера видеонаблюдения, видны военный грузовик "Урал", а также "Газель" и Mercedes. Визитеры с помощью приставных лестниц перебрались через забор и проникли во внутренний двор. Камера зафиксировала десяток силовиков в форме и в масках, в том числе с автоматами, и двух оперативников в гражданском. Также на дом были направлены прожектора и пулеметы.

Как рассказал Цечоев, визитеры предъявили постановление об обыске, подписанное прокурором, и заявили, что интересуются наличием в доме оружия и присутствием представителей подполья. По какому делу проводится обыск, в бумаге не говорилось.

"Грубости никакой не было, - рассказал имам. - Меня попросили расстегнуть куртку, поднять руки, повернуться. Они убедились, что члены моей семьи - безоружные".

Понятыми выступали полицейские.

Обыск продолжался два часа - до 8 утра. Ничего запрещенного найдено и изъято не было. Затем силовики предложили Цечоеву и членам его семьи проехать на "беседу", однако те отказались, попросив прислать повестки.

Перед уходом визитеры извинились.

В феврале прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Цечоева "одним из больших шайтанов". Он призвал власти соседнего региона не давать трибуны как этому имаму, так и другому авторитетному салафиту - Хамзату Чумакову. В противном случае, пригрозил Кадыров, "остановить этих двоих нам не составит труда".

За последние полгода дважды сообщалось о предотвращении покушений на Цечоева. 30 августа у мечети в Али-Юрте обнаружили заминированную машину. Как выяснилось, автомобиль принадлежал жителю Чечни О. Мадаеву.

13 декабря прихожане мечети в Али-Юрте задержали подозрительного приезжего из Чечни и передали полиции. Предполагалось, что у чеченца были сообщники.

Несколько дней спустя стало известно, что задержанного - 36-летнего грозненца Рустама Аптаева - пытают током, добиваясь признательных показаний. При этом по состоянию на 18 декабря Аптаев не был официально задержан по уголовному делу - его арестовали на 10 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полицейскому. Как утверждалось, сразу после того, как грозненец попал в полицию, им занялась ФСБ.

В воскресенье Цечоев заметил "Кавказскому узлу": "Нас по делу о покушении допрашивают больше, чем преступников. Названы ли имена людей - сообщников задержанного, нам не известно".

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05.03.2017

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