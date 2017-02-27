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Защита воспитательницы детского сада Евгении Чудновец подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Как пишет "Коммерсант", об этом сообщил юрист международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов.

"Мы считаем, что нарушены статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статья 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - заявил Гайнутдинов.

В жалобе указывается, что Чудновец регулярно публиковала в социальных сетях, в том числе в созданной ею группе в "ВКонтакте", видеоролики, посвященные различным актуальным темам - злоупотреблениям чиновников, нарушениям прав потребителей в магазинах города и тому подобным - с целью привлечь общественное внимание к проблемам города и нарушению прав местных жителей. В эту группу Чудновец и перепостила видеоролик из детского лагеря, выложенный ее знакомым.

Участники группы обсуждали, можно ли принять по этому факту какие-то меры. При этом, спустя пять часов Чудновец удалила ролик.

По словам Гайнутдинова, ключевым аргументом в жалобе в ЕСПЧ стало утверждение Чудновец о том, что она толком не поняла, кто снят на видео. "На самом деле на видео, которое длится три секунды, плохо видно, что происходит. Видно, что стоит спиной человек, но пол и возраст определить трудно. Сама Евгения Чудновец об этом говорила и во время судебного процесса по делу вожатых, и в ходе суда по ее делу", - рассказал юрист.

Он подчеркнул, что кассационный суд отказался рассматривать их жалобу. "Даже Генпрокуратура признала, что приговор был несправедлив", - напомнил Гайнутдинов. Он указал, что если суд согласится с Генпрокуратурой и приговор будет отменен, то ЕСПЧ не будет рассматривать поданную жалобу, а если Евгения Чудновец останется в колонии, это станет для ЕСПЧ одним из подтверждений нарушения ее прав.

По мнению адвоката Чудновец Алексея Бушмакова, "внесение кассационного представления в ВС ничего не гарантирует". Тем не менее он указал, что пятимесячный срок, назначенный его подзащитной, истекает 7 апреля, и выразил надежду, что решение об отмене приговора будет вынесено до 8 марта.

В минувший четверг заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек внес в Верховный суд кассационное представление на приговор Чудновец. "В представлении поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления", отмечается в сообщении. Как пояснили в Генпрокуратуре, такое решение может принять Курганский облсуд, если ВС согласится с предложением и возбудит кассационное производство.

34-летняя Чудновец - жительница города Катайска Курганской области. Работала воспитательницей детсада. В августе 2015 года в своей закрытой группе во "Вконтакте" Чудновец сделала репост трехсекундного видео, на котором воспитатели детского лагеря в ее городе издеваются над обнаженным 10-летним ребенком. Воспитательница назвала это "вопиющим случаем". Меньше чем через пять часов она удалила запись. Однако следователь успел сделать несколько скриншотов.

21 июля 2016-го против Чудновец возбудили дело по пунктам "а", "б" части 2 статьи 242.1 УК (изготовление порнографии с участием лица моложе 14 лет, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору). Воспитательницу объявили в федеральный розыск и задержали в Екатеринбурге, куда она приехала повидаться с родственниками. Чудновец этапировали в Катайск на допрос, после чего оставили под подпиской о невыезде.

Процесс, проходивший в Катайском райсуде, был закрытым от публики и прессы. 8 ноября председатель суда Владимир Борычев приговорил Чудновец к полугоду общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда. Прокурор в прениях требовал для подсудимой пять лет общего режима.

Приговор Чудновец вызвал волну возмущения в обществе. На этом фоне 18 ноября зампрокурора Курганской области Олег Седельников подал в облсуд апелляционное представление о замене осужденной реального срока годом исправработ с удержанием 15 процентов зарплаты в доход государства.

Однако 22 декабря Курганский облсуд, рассмотрев представление Седельникова в одном заседании с апелляционной жалобой адвоката Бушмакова, настаивавшего на оправдании своей клиентки, ограничился тем, что сократил осужденной срок на месяц.

13 февраля стало известно, что она отказалась ходатайствовать о помиловании. "Просьба о помиловании - это все-таки признание вины, - пояснил позицию осужденной ее гражданский муж Андрей Мясников. - Мы теряем возможность судиться дальше, возможность реабилитации".

15 февраля Курганский облсуд отказал в принятии кассационной жалобы защиты и кассационного представления прокуратуры на приговор Чудновец. По словам помощника председателя суда Василия Шалая, ни защита, ни прокуратура не представили новых доводов и не указали на вновь вскрывшиеся обстоятельства, поэтому оснований для пересмотра приговора нет.

Бушмаков пообещал подать новую кассационную жалобу - уже в Верховный суд. "Кроме того, - добавил адвокат, - почти готова жалоба в ЕСПЧ. Она будет отправлена на этой или на следующей неделе".

Чудновец содержится в ИК-6 в Нижнем Тагиле. На свободе у нее остался малолетний ребенок.