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Курганский облсуд отказал в принятии кассационной жалобы защиты и кассационного представления прокуратуры на приговор Евгении Чудновец, осужденной к пяти месяцам общего режима за репост видео. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Василия Шалая, помощника председателя суда.

По словам Шалая, ни защита, ни прокуратура не представили новых доводов и не указали на вновь вскрывшиеся обстоятельства, поэтому оснований для пересмотра приговора нет.

Адвокат осужденной Алексей Бушмаков пообещал подать новую кассационную жалобу - уже в Верховный суд. "Кроме того, - добавил он, - почти готова жалоба в ЕСПЧ. Она будет отправлена на этой или на следующей неделе".

34-летняя Чудновец - жительница города Катайска Курганской области. Работала воспитательницей детсада. В августе 2015 года в своей закрытой группе во "Вконтакте" Чудновец сделала репост трехсекундного видео, на котором воспитатели детского лагеря в ее городе издеваются над обнаженным 10-летним ребенком. Воспитательница назвала это "вопиющим случаем". Меньше чем через пять часов она удалила запись. Однако следователь успел сделать несколько скриншотов.

21 июля 2016-го против Чудновец возбудили дело по пунктам "а", "б" части 2 статьи 242.1 УК (изготовление порнографии с участием лица моложе 14 лет, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору). Воспитательницу объявили в федеральный розыск и задержали в Екатеринбурге, куда она приехала повидаться с родственниками. Чудновец этапировали в Катайск на допрос, после чего оставили под подпиской о невыезде.

Процесс, проходивший в Катайском райсуде, был закрытым от публики и прессы. 8 ноября председатель суда Владимир Борычев приговорил Чудновец к полугоду общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда.

Прокурор в прениях требовал для подсудимой пять лет общего режима.

Приговор Чудновец вызвал волну возмущения в обществе. На этом фоне 18 ноября зампрокурора Курганской области Олег Седельников подал в облсуд апелляционное представление о замене осужденной реального срока годом исправработ с удержанием 15 процентов зарплаты в доход государства.

Однако 22 декабря Курганский облсуд, рассмотрев представление Седельникова в одном заседании с апелляционной жалобой Бушмакова, настаивавшего на оправдании своей клиентки, ограничился тем, что сократил осужденной срок на месяц.

Чудновец содержится в ИК-6 в Нижнем Тагиле. В понедельник стало известно, что она отказалась ходатайствовать о помиловании. "Просьба о помиловании - это все-таки признание вины, - пояснил позицию осужденной ее гражданский муж Андрей Мясников. - Мы теряем возможность судиться дальше, возможность реабилитации".

На свободе у Чудновец остался малолетний ребенок.