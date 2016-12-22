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Курганский областной суд оставил под стражей воспитательницу детского сада из Катайска Евгению Чудновец, снизив наказание с полугода до пяти месяцев колонии. Об этом "Граням" сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

В апелляционном рассмотрении дела прокуратура просила суд приговорить Чудновец к одному году исправительных работ с удержанием 15 процентов от заработной платы.

Защита просила полностью отменить решение Катайского районного суда и вынести в отношении Чудновец оправдательный приговор.

В суде первой инстанции прокуратура требовала для Чудновец 5 лет реального лишения свободы, однако после оглашения наказания и возникшего общественного резонанса заместитель прокурора Курганской области Олег Седельников попросил судебную коллегию изменить приговор на не связанный с лишением свободы.

Зампрокурора отметил, что на иждивении Чудновец находится малолетний ребенок, а решение суда отрицательно скажется на его судьбе.

В августе 2015 года Чудновец в своей закрытой группе во "Вконтакте" сделала репост трехсекундного видео, на котором воспитатели детского лагеря в Катайске издеваются над обнаженным 10-летним ребенком. Блогер назвала это "вопиющим случаем". Спустя менее пяти часов Чудновец удалила запись. Однако местный следователь успел сделать несколько скриншотов.

21 июля 2016 года в отношении Чудновец было возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 242.1 УК ("изготовление материалов с порнографическими изображениями в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору"). Ее объявили в федеральный розыск и задержали в Екатеринбурге, куда она приехала повидаться с родственниками. Женщину этапировали в Катайск на допрос, после чего оставили под подпиской о невыезде. Суд проходил в закрытом режиме.

15 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин "в связи с многочисленными обращениями и с учетом общественного резонанса" поручил провести проверку по делу Чудновец. 18 ноября прокуратура Курганской области подала апелляцию на приговор.