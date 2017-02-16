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новость Против лидера "Вежливых фермеров" Волченко открыто дело о даче взятки

16.02.2017
Алексей Волченко. Фото: yasnonews.ru
Алексей Волченко. Фото: yasnonews.ru
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Тимашевский межрайотдел кубанского главка СКР возбудил против лидера кубанского движения "Вежливые фермеры" Алексея Волченко дело по статье 291 УК (дача взятки). Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на самого активиста.

Как рассказал Волченко, он обратился к посреднику из станицы Старовеличковской Калининского района Кубани с просьбой выяснить, может ли его отец, два года назад перенесший инфаркт, получить благоприятную медицинскую справку для продления водительских прав. Спустя некоторое время посредник сообщил, что для этого придется заплатить медикам некоторые суммы.

"Я решил, что это незаконно, и обратился в ОБЭП Калининского района с заявлением на этого мужчину, - продолжил фермер. - Следователь пообещал, что его задержат во время передачи денег".

В среду, далее рассказал Волченко, он прибыл на место встречи, получил у посредника справку, причем денег ему не передавал, и был задержан оперативниками ОБЭП. "Теперь меня обвиняют в том, что я дал взятку врачу за незаконные действия, - заключил активист. - Я взятку не давал, тех врачей в глаза не видел".

После задержания Волченко представил оперативникам переписку с начальником ОБЭП, а также аудиозаписи разговоров и копию заявления. Тем не менее в час ночи на него открыли дело, а с 3 ночи СКР проводил обыск в доме, где живут мать и сестра, а также пятилетний племянник активиста. "Они всю технику подняли, до 7 утра искали оригиналы записей, которые я сделал с начальником ОБЭП, когда приходил к нему с заявлением о преступлении", - рассказал фермер. Племянник, добавил Волченко, ночных визитеров испугался.

Самого активиста отпустили. На 18 часов он вызван в СКР для получения постановления о возбуждении дела. Сообщалось, что с ним отправится адвокат Владимир Шамшуров.

Юрист и блогер Сергей Земцов, комментируя в среду задержание Волченко, не исключил, что оно связано с планами активистов провести новый "тракторный марш". Об этих планах было объявлено еще в декабре прошлого года. 22 февраля в Минеральных Водах предполагается провести совместную пресс-конференцию "Вежливых фермеров" и Объединения перевозчиков России. Пресс-конференция будет посвящена пробегу "Прогулка по МКАД", который запланирован на конец марта.

"Фермеры начали выигрывать суды у крупных агрокомплексов, и теперь нас прессуют спецслужбы", - также заметил Земцов.

25 января СКР возбудил дело о мошенничестве с арендой земли против участника "тракторного марша" Николая Бородина и жены другого участника этой акции Елены Петровой. Адвокат Шамшуров заметил, что дело Бородина открыто "на основании абсолютно гражданско-правовых отношений".

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16.02.2017

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