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новость Приостановлено расследование дела о нападении на правозащитников в Ингушетии

15.02.2017
Горящий автомобиль КППП. Фото: Егор Сковорода/@eskovoroda
Горящий автомобиль КППП. Фото: Егор Сковорода/@eskovoroda
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Следственный комитет по Ингушетии приостановил расследование уголовного дела о нападении на автобус Сводной мобильной группы Комитета по предотвращению пыток, которое произошло в марте прошлого года. Об этом "Граням" сообщил адвокат Андрей Сабинин.

Следователь по особо важным делам республиканского управления СКР Ису Берсанов уведомил адвоката, что следствие приостановлено в связи с невозможностью установления лиц, причастных к этому преступлению. "Руководство СКР утвердило это решение, - рассказал адвокат. - Сейчас дело находится на проверке в прокуратуре. Мы заявили ходатайство на ознакомление с материалами уголовного дела".

9 марта 2016 года в районе пгт Сунжа (бывшая Орджоникидзевская) в Ингушетии на микроавтобус СМГ, перевозивший правозащитников и журналистов в Грозный, напали кадыровцы. Пассажиры получили травмы, в том числе серьезные. Водитель, житель Ингушетии Башир Плиев, пытавшийся защитить пассажиров, пострадал еще сильнее. Ему сломали руку, ногу и два ребра, а также нанесли черепно-мозговую травму и множество порезов и побоев. Автобус Плиева сожгли, лишив водителя тем самым средств к существованию.

Тогда же, 9 марта, неизвестные в камуфляжах и масках, вооруженные автоматами, напали на штаб-квартиру СМГ. Кроме того, вооруженному нападению подверглась квартира правозащитников в пригороде Карабулака - ауле Яндаре.

Сразу после нападения было возбуждено уголовное дело по по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом). 12 марта было открыто еще одно дело по части 2 статьи 162 (разбой, то есть нападение в целях хищения имущества, совершенное группой лиц с применением оружия). 30 марта также было возбуждено дело по части 3 статьи 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистами с повреждением или уничтожением их имущества). Дела были соединены в одно производство.

Между тем полиция через месяц с небольшим после инцидента заявила, что не может установить участников нападения.

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15.02.2017
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Игорь Каляпин 18.06.2015
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Межрегиональная труппа

Илья Мильштейн, 11.03.2016

Надо довести до сведения гаранта, что хрупкий мир в отношениях с соседним регионом в два счета может быть взорван. И тогда на большую дорогу в пятистах метрах от границы с Чечней выходят неустановленные лица и, подбадривая себя криками "Вы террористы!" и "Вам нечего делать в Грозном!", громят микроавтобус.

Игорь Каляпин. Кадр Грани-ТВ

Лицом к лицу с Рамзаном

16.12.2014

В Москве во вторник прошли пикеты против кадыровского беспредела, в поддержку правозащитника Игоря Каляпина и его коллег из Сводной мобильной группы. Каляпин публично бросил вызов Кадырову, тот обвинил правозащитника в финансировании терроризма. В Грозном подожгли офис СМГ. Но Каляпин заявляет, что работа в Чечне продолжится. ВИДЕО.

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