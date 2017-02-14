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новость В Саратове ушло в суд дело об унижении группы лиц "ватники"

14.02.2017
Александр Гозенко. Фото с личной ВК-страницы
Александр Гозенко. Фото с личной ВК-страницы
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Прокуратура Октябрьского района Саратова утвердила обвинительное заключение по делу 19-летнего местного жителя Александра Гозенко, которому инкриминировано "унижение человеческого достоинства по признаку национальной принадлежности - русские, а также в отношении группы лиц, для номинации которых используется слово вата/ватник". Об этом в понедельник сообщило областное надзорное ведомство.

По информации на сайте Октябрьского райсуда, дело поступило на рассмотрение еще 10 февраля. Разбирательство будет вести судья Алексей Белов. Сведений о назначении слушаний по делу на сайте нет.

Гозенко вменена часть 1 статьи 282 УК. Ему грозит до четырех лет колонии. Согласно фабуле дела, 13 и 14 ноября 2015 года обвиняемый опубликовал на своей ВК-странице "четыре комментария экстремистского характера".

Председатель "Агоры" Павел Чиков во вторник поместил в своем твиттере скриншот фрагмента обвинительного заключения. В этом фрагменте приведен один из комментариев Гозенко: "А вы ватник и кацап. Как по-другому быдло назовешь? приводишь факты, а он не верит".

Осенью 2014 года в Москве было открыто дело об экстремизме против гражданского активиста и блогера Павла Шехтмана. За один из репостов в "Фейсбуке" ему вменили пункт "а" части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия). Блогер Юлия Казакова тогда распространила информацию о том, что активисту вменяют возбуждение ненависти к социальной группе "ватник". Однако в постановлении о привлечении Шехтмана в качестве обвиняемого, фрагмент которого он опубликовал в "Гранях", формулировка "ватник" отсутствует.

В феврале 2015-го Шехтмана, до этого находившегося под подпиской о невыезде, поместили под домашний арест. Непосредственно после решения суда, не дожидаясь, пока на него наденут электронный браслет, активист бежал на Украину.

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14.02.2017
в блоге Блоги
450
Павел Шехтман 10.10.2014
в блоге О моем уголовном деле

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