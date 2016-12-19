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В Калуге возбуждено дело об экстремизме против местного блогера Романа Гришина. Об этом сам Гришин накануне сообщил на своей ФБ-странице. По части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) блогеру грозит до четырех лет колонии.

Поводом к возбуждению дела стала публикация Гришиным в 2014 году на личной странице во "Вконтакте" клипа на песню харьковского музыканта Бориса Севастьянова "Это, детка, рашизм" (насколько можно заключить из поста блогера, он поместил ссылку на не эту, а на другую страницу - только на YouTube есть десятки публикаций клипа).

Как в понедельник уточнил со ссылкой на Гришина гражданский активист Денис Стяжкин, в ноябре на работу к блогеру явилась группа сотрудников ФСБ в балаклавах и спецэкипировке. Гришина привезли "к ним в контору" (насколько можно заключить из контекста, имеется в виду СКР, а не ФСБ) и начали опрашивать. Сначала опрос вели оперативники ФСБ, затем - следователь.

Разговор шел о поездках Гришина на Украину, причем блогер подчеркивает, что там он бывает у друзей как турист и ни с какими организациями не сотрудничает. Кроме того, беседа коснулась проукраинских постов и репостов Гришина во "Вконтакте". Силовики продемонстрировали блогеру некое заключение экспертов, в котором утверждалось, что в клипе на песню Севастьянова присутствует антисемитизм.

По окончании опроса, продолжавшегося несколько часов, Гришина отпустили.

Однако 16 декабря блогера вновь вызвали к следователю. Там ему объявили о возбуждении дела, продемонстрировав новое заключение экспертов, в котором клип назван экстремистским. С Гришина взяли подписку о невыезде.

Обвинение блогеру пока не предъявлено - он находится в статусе подозреваемого.

В список экстремистских материалов на сайте Минюста песня Севастьянова и клип на нее не включены. Между тем сам автор песни в комментариях к посту Гришина заметил: "Узрели уже четвертый раз. Из тех случаев, что я знаю". При этом, по словам музыканта, "обычно отличался Краснодарский край".

"Граням", однако, известен лишь один случай привлечения к ответственности за публикацию песни, причем тогда дело было открыто не уголовное, а административное. В сентябре 2015 года Красноармейский райсуд Кубани арестовал за это левую активистку Дарью Полюдову. Она получила четверо суток по статье 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики или атрибутики). По факту публикации клипа ФСБ опросила Полюдову еще в июне того же года, однако дело сфабриковали лишь после того, как оппозиционерка активно включилась в кампанию бойкота губернаторских и местных выборов.