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Против поэта Александра Бывшева из пгт Кромы Орловской области СКР возбудил новое дело по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Об этом сообщил на своей ФБ-странице журналист Александр Подрабинек. Дело открыто за публикацию стихотворения "На независимость Украины", помещенного в феврале 2015 года целым рядом украинских СМИ.

Утром во вторник дома у Бывшева прошел обыск. Визитеры изъяли компьютер, все носители информации и записи. Затем Бывшева отвезли в СКР на допрос, по окончании которого отпустили. "Мера пресечения не избрана, но он и без всякой меры пресечения не может никуда деться от своих старых и тяжело больных родителей", - заметил Подрабинек.

Следующий допрос назначен на пятницу, 20 января.

Об угрозе нового дела стало известно 15 сентября 2016 года. В тот день Бывшев был вызван в Кромской межрайотдел СКР. Замначальника отдела Дмитрий Зубов сообщил, что в следственное ведомство поступили материалы проверки, проведенной по факту публикации стихотворения "На независимость Украины". Чиновник намеревался опросить Бывшева, однако тот отказался от пояснений, сославшись на статью 51 Конституции.

"На независимость Украины" автор характеризует как "полемический ответ" на одноименное стихотворение Иосифа Бродского (1992), выдержанное в духе великорусского шовинизма.

Бывшеву 44 года, он работал в кромской школе учителем немецкого языка. Автор двух книг стихов.

В мае 2014 года против Бывшева возбудили дело за публикацию стихотворения "Украинским патриотам". Преследование начали после статьи в районной газете, написанной в стилистике советской разгромной критики. Поэту вменили часть 1 статьи 282, предусматривавшую на тот момент до четырех лет колонии. До приговора он находился под подпиской о невыезде.

В июне 2014 года против Бывшева открыли еще одно дело по части 1 статьи 282. Оно было заведено за стихотворение "Украинские повстанцы". Однако в феврале 2015-го Бывшев получил из прокуратуры уведомление о закрытии этого дела.

Оба этих дела также вел старший следователь Зубов. На тот момент он еще не был замначальника отдела.

13 июля 2015 года судья Кромского райсуда Маргарита Гридина приговорила Бывшева по первому делу к 300 часам обязательных работ. Она также постановила конфисковать у осужденного ноутбук и на два года запретила ему работать в школе. Сам Бывшев вину не признал.

Приговор Гридиной основывался на решении судьи того же суда Елены Гудковой, которая 3 октября 2014 года объявила стихотворение "Украинским патриотам" экстремистским материалом.

26 августа коллегия Орловского облсуда (судья-докладчик - Юлия Орловская) оставила приговор поэту в силе.

После возбуждения дела Бывшев был включен в список террористов и экстремистов. В силу этого его счета и банковские карты заблокировали, лишив его возможности получать денежные переводы. Таким образом, поэт, у которого на руках пожилые родители, остался без средств к существованию.

От работы в школе Бывшев был отстранен еще в августе 2014 года. В сентябре 2015-го, после вступления приговора в законную силу, его уволили.

В октябре 2015 года ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу поэта на приговор.

После возбуждения первого дела силовики постоянно терроризировали Бывшева. У него устроили обыск по делу о поджоге; также с поэтом устраивали различные "беседы".