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новость Белорусского фотографа вызвали в СКР из-за выставки фотографий с украинскими солдатами

01.02.2017
Фоторабота Александра Васюковича. Фото: directlook.fotodoc.center
Фоторабота Александра Васюковича. Фото: directlook.fotodoc.center
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Белорусского фотографа, одного из победителей конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича вызвали в следственный отдел СКР по Таганскому району Москвы. Как передает "Медиазона", повестку фотограф получил по электронной почте.

В документе говорится, что СКР получил материал проверки по обращению депутата Совета депутатов муниципального округа Якиманка Москвы Дмитрия Захарова. Депутат утверждает, что на выставке "Прямой взгляд" присутствовала "пропаганда запрещенной в России организации "Правый сектор".

По словам Васюковича, он вряд ли сможет явиться в СКР, так как живет в Белоруссии и у него "нет времени ехать в Москву". "Я уведомил следователя по электронной почте, и еще уведомлю письмом, как они просят", - добавил он.

Васюкович в июле 2014 года снимал добровольцев, воюющих в зоне АТО. Он провел около трех недель с солдатами из добровольческого батальона "Донбасс", сделав серию портретов с описаниями. Позже многие из тех, кого снимал Васюкович, были убиты. На выставке были представлены фотографии с лицами погибших, перечеркнутыми красным маркером.

В конце сентября в московском Сахаровском центре неизвестный облил краской из баллончика фотографии Васюковича и Сергея Лойко. Вандал назвал одного из авторов фотографий "фашистом". Приехавшие на место происшествия полицейские попытались задержать злоумышленника, однако ему удалось скрыться.

Конкурс был организован совместно с Центром документальной фотографии Fotodoc. Оценка работ проводилась по тррем номинациям: проблема, конфликт, компромисс.

Организаторы заявили, что испорченные работы восстановлены не будут, потому что никто не может гарантировать "не только их сохранность, но и безопасность посетителей". В сети фотографии Васюкевича и Лойко по‑прежнему можно увидеть на сайте конкурса "Прямой взгляд".

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
01.02.2017

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