О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.258486.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.258486.html
Также: Право, Экономика, Общество

новость Должники могут лишиться единственного жилья

01.02.2017
Минфин России. Фото: minfin.ru
Минфин России. Фото: minfin.ru
Реклама

В Общественной палате прошло обсуждение подготовленного Минфином законопроекта о лишении должников единственного жилья. Об этом сообщает "Коммерсант".

Проект предлагает разрешить изымать у должников единственную жилплощадь, если общий долг составляет 5 процентов и более от стоимости недвижимости. Это касается жилья, площадь которого вдвое превышает социальные нормы, установленные в различных регионах в 14-18 кв. м на человека. Взамен должнику должны выделяться деньги на приобретение жилплощади по социальным нормам либо предоставляется "иное пригодное для проживания жилое помещение".

Проблема с возвратом долгов стоит в России очень остро. Из совокупного портфеля кредитов физлицам в 10 триллионов рублей более триллиона просрочено на срок более 90 дней. Квартира может быть изъята и при неуплате алиментов, общая задолженность по которым в стране составляет 100 миллиардов рублей.

Большинство участников слушаний выступили с критикой проекта в его нынешнем виде. В частности, предлагалось установить минимальный порог долга, из-за которого будет возможно изъятие единственного жилья, а также изменить пятипроцентный порог долга.

"Концептуально одобрили" законопроект только банкиры. Советник юридического департамента Центробанка Любовь Григорьева назвала его "неплохой идеей". Представитель Сбербанка Евгений Акимов даже поблагодарил Минюст за его разработку.

По результатам обсуждения Минюст пообещал доработать законопроект с учетом всех замечаний.

Однако в Госдуме по отношению к проекту настроены резко отрицательно. Глава комитета нижней палаты по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что он "категорически против". "Принять его - это открыть ящик Пандоры, поскольку реализация его на практике может затронуть огромное число граждан", - отметил депутат.

В последнее время в связи с невозвратом кредитов банки стали все чаще обращаться в коллекторские агентства. Их сотрудники действуют крайне жесткими методами, причем нередко совершают в отношении должников уголовные преступления. В январе прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ускорить принятие закона о коллекторской деятельности. "Сегодня этот вид бизнеса фактически превратился в криминальный", - заметила она. В феврале закон был внесен в Госдуму.

3 июля Владимир Путин подписал закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности", ограничивающий действия коллекторов. По закону с начала 2017 года осуществлять взыскание новых долгов физлиц могут только коллекторы, состоящие в государственном реестре. Ограничены также права коллекторов на звонки и личные встречи с должниками.

Оставить комментарий Обсудить
01.02.2017

новость Новости по теме
05.08.2016 МВД предложило привлечь Нацгвардию к выселению должников →
28.07.2016 Ульяновский коллектор получил восемь лет за поджог дома должника →
15.07.2016 Контролем коллекторов займутся Минюст и ФССП →
19.05.2016 В Искитиме задержаны изнасиловавшие должницу коллекторы →
18.05.2016 Минюст не поддержал полный запрет деятельности коллекторов →
06.04.2016 Тулеев запретил работу коллекторских агентств в Кузбассе →
05.04.2016 Под Новосибирском коллекторы изнасиловали должницу →
05.03.2016 В Ставрополе возбуждено дело по факту блокировки коллекторами телефонов больницы →
17.02.2016 В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы коллекторов →
13.02.2016 В Ульяновске после поджога дома коллектором возбуждено дело против полицейских →
28.01.2016 Песков: Валютные заемщики сами сделали свой выбор →
27.01.2016 Валютные ипотечники перекрыли улицу в центре Москвы →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Сечин встречался с Улюкаевым лично
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
статья Прифронтовой "Кировлес"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Авдеевка: хроника катастрофы
Авдеевка. Фото: facebook.com/Bogdan Taranin
новость Наказать за Исаакий
Заксобрание Санкт-Петербурга. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
статья Сами вы расисты
РЕКЛАМА
Loading...
статья ЧК, евреи и антисемиты
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru
в блоге Леонардо Слепушкин
383
новость Пенсионный возраст повысят в 2018 году
Пенсионное удостоверение. Фото: pensia-expert.ru
новость Вдова: Болотова отравили
Валерий Болотов. Кадр с YouTube
в блоге Культ мундира
383
новость Новое назначение Сердюкова
Анатолий Сердюков. Фото: правительство.рф
новость Слухи о болезни Асада
Башар Асад. Фото: sana.sy
статья Трамп против мусульман
Владимир Абаринов
в блоге Чайка и сын
383
новость Приговор зэкам-"активистам"
Осужденные за убийство Антона Штерна. Фото с ФБ-страницы Алексея Соколова
статья Звонок друг другу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость 1160 детей, убитых Россией
Кассетные бомбы на российском самолете, авиабаза Хмеймим. Кадр RT
в блоге Разговор влюбленных
383
в блоге Доброе пророчество Киселева
383
новость Коммуниста возмутили картины
Фрагмент картины Александра Света "Медосмотр"