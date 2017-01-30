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Бывший замполпреда Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе Виталий Гулий, задержанный ранее по делу об экстремизме, отпущен из управления по расследованию особо важных дел столичного главка СКР под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дагира Хасавова, адвоката чиновника.

Ранее Хасавов заявлял, что следователь намерен добиваться ареста Гулия. Перемену в решении адвокат объяснил "согласованными действиями и рассмотрением аргументов защиты".

В понедельник следователь предъявил Гулию обвинение по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). В редакции, действовавшей на момент, которым датирован вмененный бывшему чиновнику эпизод, она предусматривает до четырех лет колонии.

Сам Гулий вину не признает.

Хасавов также рассказал, что дело против бывшего замполпреда возбудили по доносу сенатора-единороса Франца Клинцевича. В книге Гулия "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника" (М.: Алгоритм, 2015) единорос счел экстремистской главу "Евреи во власти".

РИА "Новости" - также со ссылкой на Хасавова - передает, что все наличные экземпляры книги "Подножие российского Олимпа" СКР изъял.

О задержании Гулия стало известно ранее 30 января. В субботу в столичном аэропорту Домодедово бывшего чиновника сняли с самолета на Кишинев и отправили в ИВС. Гулий собирался лететь к 93-летней матери, которая в тяжелом состоянии находится в больнице.

Хасавов рассказывал, что было против экс-замполпреда было возбуждено еще некоторое время назад, а в последнее время его лишь возобновили.

Также юрист сообщал, что "Алгоритм" выпустил лишь 500 сигнальных экземпляров книги Гулия, которые "разошлась по чиновничьим кабинетам". Оставшуюся часть тиража издатель печатать отказался. "Пришли некие люди, все запрещено, мы ничего выпускать не будем", - изложил Хасавов аргументацию "Алгоритма", которую в издательстве привели во время переговоров, прошедших примерно два месяца назад.

Гулию 64 года. Он родился и до конца 1980-х годов жил на Сахалине. В 1989-м избран народным депутатом СССР, был членом Верховного совета Союза. В 1991-1993 годах - представитель президента России в Сахалинской области. Далее работал на руководящих должностях в администрации президента. Заместителем полпреда Путина на Дальнем Востоке был в 2000-2001 годах. В дальнейшем значительных постов не занимал.