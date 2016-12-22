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Судья Басманного райсуда Москвы Юлия Сафина приговорила экс-главу Роспечати Бориса Миронова к штрафу в 100 тысяч рублей по делу о призывах к экстремизму. Об этом сообщает Интерфакс.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало решение Замоскворецкого суда Москвы, признавшего экстремистскими две книги авторства Миронова - "Русские. Последний рубеж" и "Битва с игом иудейским". Соответствующие постановления были вынесены судом 13 октября и 12 декабря 2014 года. Над книгами Миронов работал с 2007 по 2008 год. По заключению экспертов, в них содержатся призывы к насильственным действиям в отношении евреев.

28 октября 2015 года управление ФСБ по Москве и Московской области предъявило Миронову обвинение по части 1 статьи 280 УК (публичных призывах к экстремистской деятельности), максимальным наказанием за которые является лишение свободы на четыре года. Перед предъявлением обвинения Миронова допрашивали в течение пяти часов. Меры пресечения ему не избрали.

Всего в Федеральном списке экстремистских материалов, опубликованном на сайте Минюста, находятся шесть книг Миронова, вышедших в издательстве "Алгоритм", а также целый ряд публицистических материалов. В апреле 2010 года суд Петропавловска-Камчатского признал экстремистской литературой книгу Миронова "Приговор убивающим Россию". Другой труд публициста "Чубайс - враг народа" был признан экстремистским в 2005 году. 28 июля 2009 года Хорошевский суд Москвы признал экстремистской книгу Миронова "Иго иудейское".

Миронов в 2004 году был объявлен в федеральный розыск по обвинению в разжигании национальной вражды. В 2006 году он был задержан в Москве вместе с сыном Иваном, подозревавшимся в покушении на главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса. Оба Мироновых были этапированы в Новосибирск.

Борису Миронову было предъявлено обвинение по статье 282 УК (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды). Обвинение было связано с выборами 2003 года, когда Миронов баллотировался на пост губернатора Новосибирской области. По мнению прокуратуры, в агитационных материалах Миронова содержались антисемитские выпады. В феврале 2008 года суд признал Миронова виновным в разжигании межнациональной розни, однако освободил его от уголовной ответственности, поскольку по совершенным им преступлениям уже истек срок давности. Иван Миронов был выпущен в декабре 2008 года под поручительство ряда депутатов Госдумы.

Борис Миронов - один из основателей и первый главный редактор "Российской газеты". С 1993 года – председатель Комитета по печати. В 1994 году был отстранен от должности после появившейся в прессе информации о его крайне националистических взглядах. В 2002-2003 годах - сопредседатель "Национально-державной партии России".