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В московском аэропорту Домодедово по делу об экстремизме задержан бывший зам полномочного представителя Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе Виталий Гулий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дагира Хасавова, адвоката чиновника.

Гулию подозревается по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) за публикацию книги "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника" (М.: Алгоритм, 2015). Задержанному грозит до четырех лет колонии. По словам адвоката, в ближайшее время бывшему замполпреда должны предъявить обвинение.

Как рассказал Хасавов "Медиазоне", чиновника сняли с самолета на Кишинев. Гулий направлялся к 93-летней матери, которая в тяжелом состоянии находится в больнице.

Дело, продолжил юрист, было возбуждено еще некоторое время назад, а в последнее время его лишь возобновили. Следователь намерен добиваться ареста Гулия.

Хасавов также рассказал, что "Алгоритм" выпустил лишь 500 сигнальных экземпляров книги Гулия, которые "разошлась по чиновничьим кабинетам". Оставшуюся часть тиража издатель печатать отказался. "Пришли некие люди, все запрещено, мы ничего выпускать не будем", - изложил адвокат аргументацию "Алгоритма", которую в издательстве привели во время переговоров, прошедших примерно два месяца назад.

В список экстремистских материалов на сайте Минюста книга "Подножие российского Олимпа" не включена.

Гулию 64 года. Он родился и до конца 1980-х годов жил на Сахалине. В 1989-м избран народным депутатом СССР, был членом Верховного совета Союза. В 1991-1993 годах - представитель президента России в Сахалинской области. Далее работал на руководящих должностях в администрации президента. Заместителем полпреда Путина на Дальнем Востоке был в 2000-2001 годах. В дальнейшем значительных постов не занимал.