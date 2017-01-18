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новость В Екатеринбурге за песни "Ансамбля Христа Спасителя" дали обязательные работы

18.01.2017
Вокалист "Ансамбля Христа Спасителя" Старуха Изергиль (Александр Константинов). Фото: vk.com/ahsimsz
Вокалист "Ансамбля Христа Спасителя" Старуха Изергиль (Александр Константинов). Фото: vk.com/ahsimsz
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Судья Железнодорожного райсуда Екатеринбурга Сергей Савинов приговорил 24-летнего таксиста Артемия Подкорытова к 350 часам обязательных работ за ведение во "Вконтакте" группы "Зомбисистем" (в дальнейшем - "Зомбиленд"), а также публикацию там пяти песен "Ансамбля Христа Спасителя" и 15-20 видео. О приговоре, вынесенном 17 января, сообщает "Накануне".

Подсудимый был объявлен виновным по трем эпизодам, каждый из которых квалифицировали по части 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной и религиозной ненависти либо вражды). Ему грозило до четырех лет колонии.

Разбирательство началось 31 октября прошлого года и заняло три заседания. Подкорытов заявил о признании вины и раскаянии.

Публикации группы "Зомби-ленд" были направлены против путинского режима и одновременно имели ксенофобную, в частности, антисемитскую направленность либо же воспринимались участниками как ксенофобные. Как писала гражданская активистка Елена Кораблева в ФБ-группе "Екатеринбург - за свободу", из песен "Ансамбля Христа Спасителя" в группе были помещены "Синагога", "Твой папа фашист", "Ломая полумесяц", "Не верь в еврейского Христа" и "Миром правят иудеи". Из видеозаписей Кораблева упомянула "Кто такой еврей. Правдозор".

В обыске у Подкорытова участвовал замначальника областного ЦПЭ Артур Карапетян.

Постмодернистская хардкор-группа "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля" основана в середине 2000-х годов в Твери. Это один из культовых коллективов современной русской рок-сцены. Группа не разделяет ксенофобных взглядов, а, напротив, деконструирует мракобесные и ксенофобные концепты, характерные для сознания российского обывателя. В дискографии "Ансамбля Христа Спасителя" около полутора десятка альбомов, среди которых "Осатаневшая праведность", "Ангелы шовинизма", "Взрыв православной анархии", "Правда силы", "Бог простит", "Нет никакой Украины" (миньон), "Люби президента!".

В последние годы власти неоднократно срывали концерты "Ансамбля Христа Спасителя". В марте 2013-го выступление группы отменили в Нижнем Новгороде после известия о провокации, которую готовился устроить на мероприятии региональный ЦПЭ. В декабре 2014-го полиция сорвала концерт коллектива в Белгороде.

Ряд песен группы включен в список экстремистских материалов. Между тем из композиций, публикацию которых вменили Подкорытову, в этом списке присутствуют лишь две - "Синагога" и "Ломая полумесяц".

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18.01.2017

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