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Судья Гагаринского райсуда Москвы Ольга Зельдина приговорила лидера "русского освободительного фронта" "Память" и столичной лиги комитета "Нация и свобода" Владимира Ратникова (настоящая фамилия Комарницкий) к году условно с трехлетним испытательным сроком за публикацию в 2011 году на личной ВК-странице песен ультраправых рок-групп "Коловрат" и "Банда Москвы". Об этом сообщает Каспаров.Ру.

На время испытательного срока Ратникову запрещено менять место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции. Также Зельдина обязала националиста устроиться на работу.

Судья объявила доказанной виновность Ратникова по вмененной ему части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающей до четырех лет колонии. В то же время она указала, что "с учетом молодого возраста и положительных характеристик" реального срока активист не заслуживает.

Ратников вину не признал. Он намерен обжаловать приговор.

Накануне в прениях сторон прокурор потребовал для активиста два с половиной года реального срока в колонии-поселении.

Адвокат Юрий Зак, со своей стороны, заявил о недоказанности обвинения. Он, в частности, обратил внимание, что экспертизу по делу проводили математик и переводчик. "Эти лица не могут быть экспертами в рамках проведения психолого-лингвистической экспертизы", - подчеркнул защитник.

Зак также заметил, что свидетели обвинения на допросе в суде не сумели пояснить, что именно их не устроило в песнях, публикация которых вменена националисту. Одним из свидетелей был оперативник ЦПЭ.

О деле против Ратникова стало известно в начале апреля. С активиста взяли подписку о невыезде. В числе песен, публикацию которых вменили Ратникову, были "Качая железо", "Честь и кровь", "Определись", "Каратель СС". На момент публикации активист еще не достиг совершеннолетия.

Вечером 17 сентября, накануне выборов в Госдуму, Ратников был похищен в центре Москвы силовиками в гражданском. Националисты прямо связали произошедшее с участием их товарища в предвыборной кампании ПАРНАС. В частности, 15-го числа члены "Нации и свободы", в том числе Ратников, выпустили видеообращение с призывом голосовать за ПАРНАС.

"Мы глубоко убеждены, что задержание Ратникова связано со страхом властей перед русскими националистами, готовыми выйти на "Майдан" в случае фальсификации выборов, - подчеркивалось в сообщении комитета. - Националисты не скрывали, что собираются начать протестовать, в случае если жулики и воры попытаются украсть голоса граждан".

Позже выяснилось, что утром 18 сентября Ратникова арестовали на пять суток по сфабрикованному административному протоколу. Из пояснения комитета - "дескать, обижал представителей полиции" - не понятно, какую именно статью КоАП вменили активисту. Как можно предположить, это либо неповиновение законному требованию полицейского (статья 19.3), либо мелкое хулиганство (статья 20.1).

Коллеги Ратникова опасались, что 22 сентября, на ближайшем заседании суда по уголовному делу активиста, административный арест послужит поводом для ужесточения обвиняемому меры пресечения - отправки в СИЗО. Однако этого не произошло.

Лидером "Нации и свободы" является Владимир Басманов (Поткин), младший брат политзаключенного Александра Белова (Поткина).