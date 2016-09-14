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новость Против волгоградского рок-музыканта Решетняка возбуждено дело об экстремизме

14.09.2016
Ярослав Решетняк. Фото с личной ФБ-страницы
Ярослав Решетняк. Фото с личной ФБ-страницы
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Против волгоградского рок-музыканта Ярослава Решетняка, лидера группы "МДП" ("Моя дерзкая правда"), возбуждено дело об экстремизме. Такую информацию передает региональное управление СКР, не уточняя имени обвиняемого.

39-летнему Решетняку вменяются часть 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), предусматривающая до пяти лет колонии, и часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по признакам расы, национальности, языка и принадлежности к социальной группе), санкция которой составляет до четырех лет.

Согласно фабуле дела, Решетняк в мае 2014 года создал сайт своей группы, на котором в числе прочего публиковал тексты песен. Как утверждается, в этих текстах экспертиза усмотрела "высказывания экстремистского характера". "При этом явно прослеживался негатив по отношению к определенным народностям", - отмечает СКР.

Кроме того, говорится в сообщении ведомства, в марте нынешнего года музыкант по почте выслал некоему местному жителю, "действующему под контролем оперативных сотрудников регионального управления ФСБ", альбом "МДП", на котором в числе прочих имелась "песня экстремистского толка".

В конце августа Решетняк был задержан оперативниками ФСБ. Какая мера пресечения избрана музыканту, не уточняется. Можно предположить, что в СИЗО его не отправили - во всяком случае, последняя запись на ВК-странице обвиняемого появилась 13 сентября.

При этом СКР отмечает, что следствие уже завершено, обвинительное заключение утверждено прокуратурой и дело направлено в суд. Чем объясняются такие необычайно быстрые по российским меркам темпы расследования, в сообщении не поясняется.

О том, что фигурантом дела является именно Решетняк, сообщил без ссылкой на источники "Волгоградский репортер".

Какие именно песни послужили поводом для возбуждения дела против музыканта, неизвестно.

На страницах Решетняка во "Вконтакте" и Фейсбуке, так же как и на ФБ-странице "МДП", о возбуждении дела не упоминается. Сайт группы недоступен. На ВК-странице "МДП" сообщается, что она переехала на новый адрес, а по новому адресу - что страница "заработает в полную силу через три недели".

Ряд последних выпусков программы "Вестник "МДП", публиковавшихся на YouTube, из интернета удалены. Это, в частности, выпуски № 26, 30, 31, 33 и 34, ссылки на которые приводятся на ФБ-странице Решетняка.

"МДП" образована в 1997 году. Группа стоит на шовинистских позициях. В числе песен - "Марш РОА", "Казачий крест", "Царский опричник", "Памяти барона Унгерна", "Русский, ты забыл славу предков".

В 2014 году "МДП" с энтузиазмом поддержала агрессию России против Украины. Среди песен, вошедших в предпоследний альбом "Воины духа" (ноябрь 2014), - "Киев в огне", "Русская весна", "Новороссия", "Марш добровольцев".

Решетняк, как следует из его профиля в Фейсбуке, - уроженец Ровно.

Комментарии 27 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
14.09.2016
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