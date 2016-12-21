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новость Дело прихоперских активистов Безменского и Житенева возвращено в прокуратуру

21.12.2016
Михаил Безменский при задержании. Кадр оперативной съемки с youtube-канала Victor Bart
Михаил Безменский при задержании. Кадр оперативной съемки с youtube-канала Victor Bart
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Судья Новоусманского райсуда Воронежской области Виктор Серганов вернул в прокуратуру дело о вымогательстве, по которому обвиняются экоактивист Михаил Безменский и глава Национальной культурной автономии казаков Новохоперского района области Игорь Житенев - участники движения против разработки месторождений никеля в Прихоперье. О решении, принятом во вторник, сообщает "Коммерсант-Черноземье".

Серганов сослался на ряд процессуальных нарушений в деле. Особое внимание он обратил на замечания, содержащиеся в требовании замгенпрокурора Виктора Гриня, которое было направлено в СКР еще в середине 2014 года.

Безменский был задержан в Воронеже 26 ноября 2013 года - как утверждалось, при получении 15 миллионов рублей. Через несколько часов в Борисоглебске задержали Житенева. Для задержания атамана оперативники использовали как приманку Безменского: Житенева взяли, когда Безменский передавал ему деньги.

Обоих подозреваемых доставили в Москву. Там МВД возбудило против них дело по пункту "б" части 3 статьи 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). За это преступление кодекс предусматривает от 7 до 15 лет колонии. Согласно фабуле дела, подсудимые летом - осенью 2013 года вымогали 24 миллиона рублей у Уральской горно-металлургической компании, ведущей разведку никелевых руд в Прихоперье, в обмен на сдерживание протестов против разработки месторождений.

Разработкой Безменского и Житенева по заявлению, поданному гендиректором УГМК Петром Ямовым, занимались оперативники антикоррупционного главка МВД. На тот момент главком руководил Денис Сугробов, ныне обвиняемый по нескольким статьям УК, в том числе об организации преступного сообщества. Вел дело следователь Олег Сильченко, фигурант списка Магнитского.

В 2014 году, после ареста Сугробова, Генпрокуратура истребовала материалы дела Безменского - Житенева для проверки. По ее итогам Гринь и потребовал от следствия уточнить обвинение. Он указывал, что квалификация дела не соответствовала доказательствам. Из собранных материалов, подчеркивалось в требовании замгенпрокурора, следует, что обвиняемые не вымогали деньги, а сотрудничали с УГМК по ее собственной инициативе.

В октябре 2014-го Сильченко переквалифицировал обвинение на часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере; до семи с половиной лет колонии). Несмотря на это, в феврале 2015 года Гринь забраковал обвинительное заключение.

Весной того же года тогдашний замглавы следственного департамента МВД Юрий Шинин изъял дело у Сильченко и передал его в производство воронежского УМВД. Там обвинение было вновь переквалифицировано на вымогательство, и уже через две недели отправлено в прокуратуру. Зампрокурора области Василий Хромых без возражений утвердил обвинительное заключение.

Слушания по существу дела начались в июле 2015 года. Оба подсудимых вину отрицают, однако формулируют свои позиции по-разному. Безменский заявляет, что был нанят УГМК, чтобы сдерживать протесты, а полученные им деньги - плата за работу. Как следует из требования Гриня, это подтверждается и материалами дела. Между тем Житенев вообще отрицает какую бы то ни было причастность к конфликту.

В июне нынешнего года судья Серганов перевел Безменского и Житенева, которые больше двух с половиной лет содержались в СИЗО, под домашний арест.

Также летом Серганов по ходатайству адвоката Сергея Бутусова, который защищает Житенева, истребовал в надзорном ведомстве копию письма Гриня. В Генпрокуратуре, однако, заявили, что все бумаги по делу находятся в Воронеже, а в Воронеже заверили, что письмом Гриня не располагают.

Защита подсудимых потребовала прекратить дело, но Серганов, как заметил адвокат Безменского Владимир Кузьмичев, "принял соломоново решение". "Действия со стороны областной прокуратуры, - продолжил Кузьмичев, - выглядят некрасиво - ощущение, что требование Гриня просто спрятали. Теперь облпрокуратуре и следствию придется либо приводить новые серьезные доказательства, либо признать, что несколько лет необоснованно подвергали людей уголовному преследованию".

Между тем в УГМК заявили, что решение Серганова о возврате дела обжалуют в Воронежском облсуде.

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21.12.2016

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