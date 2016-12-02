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В Дагестане избит томский видеоблогер Александр Сидоров, проводивший в Махачкале одиночный пикет в защиту прав гомосексуалов. Об этом сам Сидоров рассказал томскому порталу ТВ-2.

Сидоров ходил по улицам Махачкалы с плакатом "Ненавидеть геев - это антинаучное заблуждение". По его словам, люди на улицах реагировали на плакат крайне негативно, но никто не пытался его избить.

"Я выложил ролик в сеть, он стал вирусным. Чуть позже, когда я гулял один, без плаката, ко мне подошел человек в маске. С ним было еще несколько человек. И они меня избили", - рассказал Сидоров.

Активист отправился в местное отделение полиции и написал заявление, но его не приняли. После того, как он вышел из ОВД, его вновь задержали.

"Мне позвонили из полиции и сказали, что мы тебя забираем обратно в отделение, потому что на тебя объявили облаву. В полиции меня оставили на ночь. Отчасти меня это спасло, потому что, вероятней всего, за мной заезжали, когда меня не было в отеле", - пояснил активист.

По его словам, полтора года назад в Томске он уже проводил акцию с радужным мотоциклом. После этого Сидоров "решил поездить с лекциями по России, пообщаться с людьми, объединить активистов и профессионалов по всей стране вокруг этой идеи".