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Красногвардейский райсуд Петербурга вынес приговор двум участникам нападений на гомосексуалов, сообщает "Медуза". 29-летняя Юлия Семкина получила 2 года условно, ее 27-летний сожитель Илья Васильев, ранее судимый по делам о наркотиках и подкупа полицейских, - 2 года 3 месяца реального срока.

Обоих признали виновными по части 2 статьи 161 УК (грабеж группой лиц по предварительному сговору). Подсудимые пошли на соглашение с прокуратурой; их дело рассматривалось в особом порядке.

В прошлом месяце два года условно получил еще один фигурант дела - 19-летний Петр Куликов.

Как утверждается в деле, в нападениях участвовали еще трое лиц, однако следствие не сумело их установить. При этом имя одного из них известно - это некий Илья Греховодов, в прошлом, по его собственным словам, работавший в полиции.

Между тем собеседник "Медузы", близкий к УМВД по Петербургу и Ленинградской области, заявлял, что всего в группу входят около 20 человек, преимущественно мужчины 18-45 лет. Первые нападения произошли в марте 2015 года, а после задержания Семкиной, Васильева и Куликова они не прекратились.

Схема нападений была следующей. В программе для гей-знакомств Hornet фигуранты подыскивали жертв. Выбрав объект, Семкина от лица гея переписывалась с ним и назначала свидание. Также в ее обязанности входило подыскать квартиру для встречи.

Куликов выполнял роль приманки. Он дожидался, пока объект разденется, после чего давал сигнал подельникам, в частности Васильеву. Грабители врывались в квартиру и принимались обвинять жертву в растлении несовершеннолетних, запугивать, бить и вымогать деньги.

Как утверждается, Куликов принял участие в трех подобных нападениях. Вымогатели получали от своих жертв суммы до 100 тысяч рублей.

Большинство потерпевших не обращались в полицию. Единственным исключением стал случай, произошедший в середине января. Тогда одного гомосексуала вынудили уплатить 50 тысяч рублей и пообещать еще 150 тысяч. Потерпевший обратился в полицию, сообщив номера телефонов, с которых ему звонили преступники. После этого и было возбуждено дело.