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Госдума приняла во втором, основном, и третьем, окончательном, чтениях законопроект, ужесточающий ответственность за фабрикацию уголовных дел. Соответствующая информация помещена на сайте нижней палаты. Документ был внесен в нижнюю палату Владимиром Путиным.

Закон вносит существенные коррективы в статью 299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). Сейчас часть 1 этой статьи предусматривает до 5 лет колонии, а часть 2 (обвинение невиновного в тяжком или особо тяжком преступлении) - от 3 до 10 лет.

В новой редакции санкция части 1 статьи 299 составляет до 7 лет колонии, а нижний предел срока, предусматриваемого частью 2, увеличен до 5 лет. Кроме того, в диспозицию части 2 статьи включен еще один квалифицирующий признак - причинение крупного ущерба или иные тяжкие последствия. Крупным ущербом в примечании к статье названа сумма от 1,5 миллиона рублей.

Наконец, в статью включена часть 3 (фабрикация дела в целях воспрепятствования бизнесу либо из личной заинтересованности, повлекшее прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба). Она, так же как и часть 2, предусматривает срок от 5 до 10 лет.

Кроме того, законопроект вносит поправки в статью 151 УПК (подследственность), согласно которым дела по статье 169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) теперь будет расследовать не МВД, а СКР.

Как говорится в пояснительной записке к документу, он "направлен на усиление ответственности должностных лиц правоохранительных органов за совершение действий, повлекших необоснованное уголовное преследование предпринимателей и прекращение ими хозяйственной деятельности". "На практике распространены случаи, когда уголовное дело возбуждается не в отношении конкретного предпринимателя, а по факту совершения преступления, - также отмечается в пояснительной записке. - Такие дела расследуются в течение нескольких месяцев, а затем прекращаются, что нередко приводит к частичному или полному разрушению бизнеса".

Утверждается, что принятие закона "позволит обеспечить условия не только для исключения возможности давления на бизнес с помощью механизмов уголовного преследования, но и для создания благоприятного делового климата в стране".

Впервые о подготовке законопроекта рассказал в конце сентября экс-глава администрации президента Сергей Иванов на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства. Как утверждалось, документ разработан во исполнение поручения Путина, данного по итогам Петербургского экономического форума.