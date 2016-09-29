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Также: Право, Президент, Экономика, Общество, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин, Сергей Иванов

новость В Кремле подготовили поправки для защиты предпринимателей

29.09.2016
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru
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Президент Владимир Путин в ближайшее время внесет в Госдуму поправки, ужесточающие ответственность правоохранителей за незаконное преследование бизнесменов, сообщает пресс-служба Кремля. Вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства под председательством Сергея Иванова.

"Предлагаемые изменения в законодательство позволят исключить возможность давления на бизнес с помощью механизма уголовного преследования и, как следствие, окажут положительное влияние на состояние делового климата в стране", - говорится в сообщении.

В частности, будет изменена статья 299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). Максимальное наказание по частью 1 этой статьи увеличивается с пяти до семи лет лишения свободы. Часть 2, предусматривающая наказание от трех до десяти лет за обвинение в тяжких преступлениях, дополнена новым квалифицирующим признаком - причинение ущерба на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Статья дополнена частью 3, по которой ответственность правоохранителей наступает в случае незаконного преследования, "совершенного в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба". За это предлагается лишать свободы на срок от пяти до десяти лет.

16 февраля Путин на семинаре-совещании председателей судов заявил, что уголовное преследование недопустимо превращать в инструмент в "разборках" или корпоративных спорах. Президент призвал "поставить заслон" на пути тех, кто "использует уголовное преследование как дубину" в корпоративных спорах или "для отъема собственности у законных владельцев".

"Мы обязаны сделать все для того, чтобы максимально исключить подобные случаи и создать условия для свободной безопасной работы бизнеса, - заявил президент. - Это не означает, что к предпринимателям следует применять особую, большую снисходительность, чем к обычным гражданам. Требования закона должны быть ко всем едины".

26 мая Путин внес в Госдуму два законопроекта с поправками в "предпринимательские" статьи УК и в закон, регулирующий правила содержания под стражей. Оба законопроекта ранее обсуждались на совещаниях кремлевской рабочей группы по взаимодействию силовиков и бизнеса. В пояснительной записке говорилось, что поправки направлены на "формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков предпринимательской деятельности, исключение возможностей для давления на бизнес с помощью механизмов уголовного преследования".

В июле уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов на встрече с Путиным заявил, что количество внеплановых проверок бизнеса и число возбуждаемых уголовных дел против предпринимателей в России увеличивается. По его словам, более семи проверок в течение года было у 10 процентов предпринимателей.

"К сожалению, по уголовным преследованиям тоже еще есть проблемы, потому что количество возбуждаемых уголовных дел пока не сокращается, более того - даже увеличивается, - отметил бизнес-омбудсмен. - Это тенденция, к сожалению, которая нас тревожит." Число возбужденных по "предпринимательским" статьям в 2015 году возросло, отметил Титов. По данным статистики МВД, с начала года количество таких дел увеличилось еще на 25 процентов.

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29.09.2016

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