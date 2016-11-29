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новость В Петербурге начался суд над нацистской группировкой Колесникова

29.11.2016
Андрей Колесников (Косников). Фото: geroivoli.com
Андрей Колесников (Косников). Фото: geroivoli.com
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Судья Петербургского горсуда Наталья Графова приступила к разбирательству по существу дела нацистской группировки Андрея Колесникова (Косникова). Об этом сообщает РАПСИ. Слушания идут с участием присяжных.

На скамье подсудимых 19 граждан. Помимо 33-летнего Колесникова это 26-летний Денис Парфенов, а также Константин Гаврилов, Сергей Бондарь, Игорь Забалуев и еще 14 фигурантов, имена которых не раскрываются, поскольку на момент вменяемых им преступлений они были несовершеннолетними. В числе этих 14 - две девушки; Фонтанка.Ру ранее приводила их прозвища: Зенитова и Пороховая. Обе - насколько можно заключить, в отличие от всех остальных обвиняемых - находятся под подпиской о невыезде. Тогда же издание передавало, что по делу проходят "сетевые звезды Власов и Эйджер".

Во вторник Фонтанка.Ру со ссылкой на пресс-службу суда назвала фамилии еще трех подсудимых: Законщиков, Поляков и Шумский. Сообщается, что их уголовное преследование по "экстремистской" 282-й статье УК прекращено за истечением срока давности. Ранее издание писало, что Вадим Шумский, чемпион города по тхэквондо среди юниоров, наряду с Колесниковым являлся лидером группировки.

Сославшись на тот факт, что часть подсудимых на момент преступлений являлись несовершеннолетними, судья Графова постановила проводить слушания в закрытом режиме.

В зависимости от вменяемой роли фигурантам инкриминированы пункты "а", "в" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды, совершенное организованной группой с применением насилия; до 5 лет колонии), часть 1 статьи 161 (грабеж; до 4 лет), пункт "а" части 3 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой; до 12 лет), пункт "а" части 4 статьи 162 (разбой, совершенный организованной группой; от 8 до 15 лет), пункты "ж", "л" части 2 статьи 105 (убийство, совершенное организованной группой по мотивам расовой или национальной ненависти; санкция от 8 лет колонии до смертной казни), часть 4 статьи 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также преступления по мотивам ненависти или вражды; от 5 до 8 лет колонии), часть 1 статьи 325 (порча официальных документов; до 1 года) и часть 2 этой же статьи УК (похищение паспорта; до 3 месяцев ареста).

Согласно фабуле дела, Колесников не позже декабря 2012 года собрал группировку, в том числе из несовершеннолетних школьников и студентов лицеев и колледжей, чтобы нападать на уроженцев Кавказа и Азии. В декабре 2012 - ноябре 2014 года, утверждает обвинение, нацисты совершили 36 преступлений. В их числе 1 убийство, 6 нападений с причинением тяжкого вреда здоровью, 3 разбоя, 3 грабежа, 2 похищения и уничтожения паспорта, а также 4 преступления "экстремистского" характера. Оставшиеся 17 эпизодов квалифицированы по статье о вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Объем уголовного дела составил 91 том.

Убийство, о котором идет речь в деле, было совершено 4 ноября 2013 года после Русского марша. Погиб 51-летний гастарбайтер из Узбекистана. Преступление, согласно материалам дела, совершили Колесников и Парфенов.

На слушаниях во вторник Колесников признал вину в убийстве мигранта.

В числе других эпизодов в СМИ упоминалась попытка нападения на группу антифашистов, предпринятая в октябре 2013 года тремя боевиками, в том числе Шумским. Нацисты, однако, были вынуждены отступить, после того как левые обстреляли их из травматического пистолета. Сообщалось также, что Колесников планировал взорвать мечеть и убить сотрудника ФСБ.

Власова и Эйджера, упоминавшихся Фонтанкой.Ру, связывали с совершенным в ночь на 18 августа 2013 года поджогом церкви Св. Петра на проспекте Стачек, где служил алтарником тогдашний депутат городского заксобрания, нынешний депутат Госдумы единорос Виталий Милонов. Известно, однако, что в сентябре 2014-го по делу осудили Дениса Князькина. Он также входил в группировку Колесникова, однако его дело выделили в отдельное производство. Князькина был признан виновным в хулиганстве, но попал под амнистию к 20-летию Конституции.

Между тем 21 октября нынешнего года 21-летний Князькин получил шесть лет строгого режима за убийство бомжа в апреле 2014 года. Двое его соучастников, на момент преступления несовершеннолетние, были осуждены соответственно к пяти и трем годам общего режима.

В отдельное производство выделено также дело 28-летнего Максима Логачева. Он долгое время находился в федеральном розыске, однако в итоге был задержан полицией в Ярославле.

Как утверждалось, боевики Колесникова ориентировались на действовавшую в 2009-2010 годах группировку "Невоград". Так же, как и у "Невограда", у группы Колесникова не было четкой структуры. Ее участники долгое время встречались в торгово-развлекательном комплексе "Французский бульвар". Они вели обсуждения, после чего объединялись в группы по случайному принципу и отправлялись на преступления.

Колесников был задержан в ноябре 2013 года по делу об убийстве мигранта; вместе с ним в руки правоохранителей попали еще шесть человек, из них пять несовершеннолетних. Остальных фигурантов задержали в разное время до конца 2014 года.

Нападения продолжались до задержания последних подозреваемых. В декабре 2014-го, сообщая о раскрытии группировки, Фонтанка.Ру писала, что в одно производство объединены девять уголовных дел, ранее расследовавшихся отдельно.

Колесников этнический араб, и при рождении ему дали имя Джамаль. Однако в 2002 году он официально сменил арабское имя на русское - как утверждали в СКР, "проникшись националистическими взглядами". На нацистском сайте "Герои воли" Колесников фигурирует как Косников; фамилия же Колесников приводится как псевдоним. Косниковым его называло и следственное ведомство, сообщая о задержании подозреваемых в убийстве мигранта.

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29.11.2016

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