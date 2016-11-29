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Также: Право, Пытки, Полиция, Россия, Общество, Политика

новость ВС поручил судам внимательно относиться к заявлениям подсудимых о пытках

29.11.2016
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
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Суды должны внимательнее относиться к заявлениям подсудимых о пытках и утверждениям о том, что первоначальные признательные показания обвиняемые дали под давлением. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда, сообщает РБК.

"Если в ходе судебного разбирательства доводы подсудимого о даче им показаний под воздействием недозволенных методов ведения расследования не опровергнуты, то такие показания не могут быть использованы в доказывании", - подчеркивается в документе. Также отмечается, что одно только признание вины не должно быть основанием для обвинительного приговора.

Пленум ВС призвал суды критически относиться и к результатам оперативно-разыскной деятельности. Класть в основу приговора рекомендуется только материалы ОРД, полученные в соответствии с законом, то есть с санкции судов.

Также суды обязали проверять все обстоятельства дела и анализировать доказательства "в отношении каждого из подсудимых по каждому из преступных эпизодов". Пленум ВС рекомендовал судьям избегать в приговоре формулировок и утверждений о виновности лиц, которые не проходят непосредственными обвиняемыми по рассматриваемому делу. Их фамилии не должны быть указаны в приговорах.

Кроме того, пленум ВС указал на необходимость обоснования в приговоре решения о лишении свободы. "Если суд пришел к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы, а санкция статьи уголовного закона наряду с лишением свободы предусматривает и другие виды наказания, то суд должен указать мотивы, по которым ему не может быть назначена иная мера наказания", - говорится в документе.

Еще одно постановление пленума ВС призывает суды внимательнее относиться к освобождению от уголовной ответственности в связи с возмещением подсудимым ущерба. Вся сумма должна же быть погашена в установленные судом сроки.Суды не должны класть в основу своих решений обещания возместить вред в будущем. Но при этом закон не запрещает выплатить сумму вместо обвиняемого стороннему лицу

Назначенные судом штрафы должны уплачиваться в срок, отметили в ВС. "Уголовно-процессуальным законом не предусмотрено продление срока исполнения решения о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, а также отсрочка или рассрочка исполнения такого решения", - говорится в постановлении.

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29.11.2016

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