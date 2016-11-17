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новость ВС: Не нужно детально излагать в приговорах способы изготовления взрывчатки

17.11.2016
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
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Верховный суд предостерегает суды общей юрисдикции от детального изложения в приговорах способов изготовления взрывчатки, если это "не вызвано необходимостью". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект постановления "О судебном приговоре", который в четверг обсуждается пленумом ВС.

Воздерживаться от излишних деталей судей призывают также при изложении способов изготовления наркотиков, а также в описаниях сексуальных преступлений.

Тексты приговоров публикуются в открытом доступе, говорится в проекте постановления. Таким образом, содержащиеся в них описания могут быть использованы для совершения новых преступлений.

В этом же документе, передает ТАСС, говорится о праве судей приостанавливать разбирательство для проверки заявлений подсудимых о пытках. Опровергать доводы подсудимого в таком случае должен прокурор. По его ходатайству суд может самостоятельно провести следственные действия, а при необходимости доследственной проверки - направить заявления в следственное ведомство.

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17.11.2016

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