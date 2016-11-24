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В Конституционный суд поступила жалоба на нормы Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов, которые устанавливают порядок условно-досрочного освобождения осужденных к пожизненному заключению. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на адвоката Рамиля Ахметгалиева.

Нынешние нормы позволяют пожизненнику претендовать на УДО лишь по отбытии 25 лет заключения. При этом в случае отказа повторное ходатайство можно подать только через три года, тогда как осужденные к определенным срокам имеют право вновь ходатайствовать об УДО уже через полгода.

Жалоба подана в интересах трех заключенных - это Геннадий Иляхин, Владимир Корниенко и Олег Филатов. В 1991-1993 годах они были приговорены к расстрелу, который затем заменили пожизненным сроком. Публикация позволяет сделать вывод, что с учетом времени, проведенного в СИЗО до приговора, все трое уже отбыли в заключении по 25 лет. Во всяком случае, ходатайства всех троих об УДО были приняты судами к рассмотрению.

Тем не менее в условно-досрочном освобождении каждому из заявителей отказали, несмотря на положительные характеристики из колоний и наличие поощрений. Повторные же ходатайства суды рассматривать отказываются, ссылаясь на нормы, которые сейчас оспаривает Ахметгалиев.

Что же касается замены неотбытой части срока другим видом наказания или перевода в другую колонию (все пожизненники согласно УИК содержатся в колониях особого режима), суды указывают, что такие возможности законом не предусмотрены.

По утверждению Ахметгалиева, такое положение дел противоречит Конституции, которая гарантирует каждому гражданину судебную защиту своих прав, а также возможность просить о помиловании и о смягчении наказания. Сейчас в России, добавил юрист, пожизненное заключение представляет собой по существу отложенную смертную казнь: законы не подразумевают исправления и реабилитации пожизненников. До 2002 года официальные нормы вообще не предусматривали какой-либо воспитательной работы с этими осужденными, заметил адвокат.

Сейчас проблема переходит в практическую плоскость, продолжил Ахметгалиев. Заменять смертную казнь пожизненным заключением стали с начала 1990-х годов, и теперь, по прошествии 25 лет, ряд бывших смертников по законам может рассчитывать на освобождение.

Определенный оптимизм, заключил адвокат, вселяет принятое на днях постановление КС, признающее неконституционным запрет пожизненникам на длительные свидания. Такое решение следует рассматривать как результат общего подхода к правам осужденных, пояснил юрист.

В жалобе также отмечается, что ранее депутат Госдумы прошлого созыва единорос Николай Макаров внес в нижнюю палату законопроект, лишающий пожизненников права ходатайствовать об УДО. Верховный суд, однако, дал отрицательный отзыв на эту инициативу, указав, что она ограничивает конституционные права заключенных.

По данным ФСИН, сейчас в России отбывает срок 1991 пожизненно осужденный. Они содержатся в шести колониях. До сих пор ни один из пожизненников на свободу по УДО не вышел.