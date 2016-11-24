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новость Дело журналистки Ольги Ли возвращено в прокуратуру

24.11.2016
Ольга Ли. Фото с личной ФБ-страницы
Ольга Ли. Фото с личной ФБ-страницы
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Судья Ленинского райсуда Курска Маргарита Дядюшева вернула в прокуратуру дело о клевете на судью, возбужденное против главреда газеты "Народный журналист", экс-депутата Курской областной думы Ольги Ли. Об этом "Граням" сообщил адвокат обвиняемой Роман Лызлов.

Решение было принято по ходатайству адвоката на предварительных слушаниях. Защитник указал на нарушения в деле.

Также Дядюшева по ходатайству Лызлова отменила обвиняемой подписку о невыезде.

Ли вменяется часть 1 статьи 298.1 УК (клевета на судью), предусматривающая до 360 часов обязательных работ. Согласно фабуле дела, Ли в номере "Народного журналиста" за сентябрь - октябрь 2015 года опубликовала свою статью под названием "Заявление о привлечении прокурора области Филимонова к уголовной ответственности". В этой статье, утверждал СКР, автор оклеветала судью Ленинского райсуда областного центра Людмилу Шурову, обвинив ее "в умышленном нарушении при рассмотрении дела об административном правонарушении основополагающего принципа правосудия - принципа презумпции невиновности".

Имеется в виду следующий фрагмент этой статьи: "Назовем фамилии этих "судей". Бывший прокурор судья Ленинского районного суда Шурова, которая в ходе рассмотрения административного дела кричала, как хабалка, и признала виновной нашего коллегу еще до ознакомления с материалами дела. О ней самой, возможно уже больной в силу возраста и специфики работы, и судах под ее председательством, которые больше похожи на театр абсурда, читатели рассказывают совершенно удивительные истории".

При этом дело было возбуждено после публикации журналисткой 4 марта на YouTube обращения к Владимиру Путину. В этом обращении Ли обвинила главу государства в "преступном заговоре против собственного народа" и "пропаганде насилия", заполнившей государственные телеканалы. Также она заявила, что проводимая Путиным внешняя и внутренняя политика привела к краху финансовой системы России и подавлению правового государства.

"Больше всего меня критиковали за то, что я не поддерживаю присоединение Крыма к России и оскорбляю Путина", - отмечала Ли, после того как поместила.

Примерно тогда же помимо дела о клевете на судью против Ли возбудили и еще одно - уже по факту публикации обращения. Оно было квалифицировано по по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), которая до вступления в силу "закона Яровой" предусматривала до четырех лет колонии.

Однако уже в мае начальник областного ЦПЭ Дмитрий Дымов сообщил Лызлову, что в обращении Ли признаков экстремизма не обнаружено. 5 октября дело по 282-й статье было прекращено за отсутствием состава преступления.

Между тем дело о клевете на Шурову дошло до суда.

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24.11.2016

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