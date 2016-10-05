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новость Прекращено дело об экстремизме в отношении бывшего курского депутата Ольги Ли

05.10.2016
Ольга Ли. Фото с личной ФБ-страницы
Ольга Ли. Фото с личной ФБ-страницы
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Следственный комитет прекратил уголовное дело об экстремизме в отношении экс-депутата Курской областной думы, главного редактора газеты "Народный журналист" Ольги Ли за отсутствием состава преступления. Об этом сообщил "Граням" адвокат Роман Лызлов.

Адвокат получил от следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных областного управления СКР майора юстиции Сергея Ештокина постановление о прекращении уголовного преследования. Следователь признал за Ли право на реабилитацию и разъяснил порядок возмещения вреда.

Основанием для прекращения дела стало заключение экспертизы, не обнаружившей в опубликованных Ли видеороликах признаков "возбуждения ненависти или вражды". При этом в некоторых из представленных на анализ видео эксперты нашли "совокупность лингвистических и психологических признаков обвинения автором должностного лица - президента России - в бездействии, поддержке незаконных действий прокуроров».

Расследование уголовного дела о клевете в отношении Ли продолжается, отметил адвокат.

Дела против Ли - сначала о клевете на судью по части 1 статьи 298.1 (до 360 часов обязательных работ), а затем о возбуждении ненависти либо вражды по части 1 статьи 282 УК (до четырех лет колонии) - возбудили после публикации ею 4 марта на YouTube обращения к Владимиру Путину. В своей речи Ли обвинила главу государства в "преступном заговоре против собственного народа" и "пропаганде насилия", заполнившей государственные телеканалы.

Также Ли заявила, что проводимая Путиным внешняя и внутренняя политика привела к краху финансовой системы России и подавлению правового государства. Рейтинг Путина в Курской области, заметила Ли, сейчас не превышает 25 процентов.

"Больше всего меня критиковали за то, что я не поддерживаю присоединение Крыма к России и оскорбляю Путина. Меня осудили депутаты всех партий", - сообщала Ли после публикации своего обращения.

14 апреля ходе допроса депутат и ее защитник заявили, что им непонятны выдвинутые подозрения. Они потребовали от следователя разъяснить, какие именно высказывания депутата возбуждают ненависть и вражду и в отношении каких именно социальных групп, а также какая именно фраза в статье Ли сообщает о вынесении судьей Ленинского райсуда Курска Людмилой Шуровой заведомо неправосудного решения. Депутат заявила, что показания будет давать только после этих разъяснений.

20 мая Лызлов получил ответ начальника курского Центра по противодействию экстремизма Дмитрия Дымова на запрос защиты. В документе отмечалось, что в видеороликах Ли признаков экстремизма не обнаружено.

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05.10.2016

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