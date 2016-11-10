О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.256455.html
Также: Право, Регионы, Свобода слова, Интернет, Президент, Общество, Россия, СМИ, Политика

новость Дело бывшего курского депутата Ольги Ли передано в суд

10.11.2016
Ольга Ли. Фото с личной ФБ-страницы
Ольга Ли. Фото с личной ФБ-страницы
Реклама

Уголовное дело в отношении бывшего депутата Курской областной думы, главного редактора газеты "Народный журналист" Ольги Ли с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР .

Ли обвиняется по части 1 статьи 298.1 (клевета на судью, до 360 часов обязательных работ). Как уточняет Интерфакс, материалы дела поступили в Ленинский райсуд Курска. Дата рассмотрения пока не назначена.

7 октября Ли предъявили обвинение в окончательной редакции. По данным следствия, Ли в номере "Народного журналиста" за сентябрь-октябрь 2015 года разместила написанную от своего имени статью под названием "Заявление о привлечении прокурора области Филимонова к уголовной ответственности". "В данной статье она указала и таким образом распространила заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и подрывающие профессиональную репутацию судьи Ленинского районного суда города Курска Шуровой, обвинив в умышленном нарушении при рассмотрении дела об административном правонарушении основополагающего принципа правосудия - принципа презумпции невиновности", - говорилось в сообщении.

Дела против Ли - сначала о клевете на судью, а затем о возбуждении ненависти либо вражды по части 1 статьи 282 УК (до четырех лет колонии) - возбудили после публикации ею 4 марта на YouTube обращения к Владимиру Путину.

В своей речи Ли обвинила главу государства в "преступном заговоре против собственного народа" и "пропаганде насилия", заполнившей государственные телеканалы. Также журналистка заявила, что проводимая Путиным внешняя и внутренняя политика привела к краху финансовой системы России и подавлению правового государства. Рейтинг Путина в Курской области, заметила Ли, сейчас не превышает 25 процентов.

"Больше всего меня критиковали за то, что я не поддерживаю присоединение Крыма к России и оскорбляю Путина. Меня осудили депутаты всех партий", - сообщала Ли после публикации своего обращения.

14 апреля ходе допроса депутат и ее защитник заявили, что им непонятны выдвинутые подозрения. Они потребовали от следователя разъяснить, какие именно высказывания депутата возбуждают ненависть и вражду и в отношении каких именно социальных групп, а также какая именно фраза в статье Ли сообщает о вынесении судьей Ленинского райсуда Курска Людмилой Шуровой заведомо неправосудного решения. Депутат заявила, что показания будет давать только после этих разъяснений.

20 мая Лызлов получил ответ начальника курского Центра по противодействию экстремизма Дмитрия Дымова на запрос защиты. В документе отмечалось, что в видеороликах Ли признаков экстремизма не обнаружено.

5 октября СКР прекратил уголовное дело об экстремизме в отношении Ли за отсутствием состава преступления. Адвокат Роман Лызлов получил от следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных областного управления СКР майора юстиции Сергея Ештокина постановление о прекращении уголовного преследования. Следователь признал за Ли право на реабилитацию и разъяснил порядок возмещения вреда.

Основанием для прекращения дела стало заключение экспертизы, не обнаружившей в опубликованных Ли видеороликах признаков "возбуждения ненависти или вражды". При этом в некоторых из представленных на анализ видео эксперты нашли "совокупность лингвистических и психологических признаков обвинения автором должностного лица - президента России - в бездействии, поддержке незаконных действий прокуроров". Расследование дела о клевете на судью было продолжено.

Оставить комментарий Обсудить
10.11.2016

новость Новости по теме
07.10.2016 Бывшему курскому депутату Ольге Ли предъявлено обвинение в клевете на судью →
05.10.2016 Прекращено дело об экстремизме в отношении бывшего курского депутата Ольги Ли →
20.05.2016 В видеороликах курского депутата Ольги Ли не нашли признаков экстремизма →
14.04.2016 Адвокат Ольги Ли потребовал передать ее дело в центральный главк СКР →
04.04.2016 Курского депутата Ольгу Ли вызвали на допрос в СК →
01.04.2016 В отношении курского депутата Ольги Ли возбуждено дело об экстремизме →
25.03.2016 На критиковавшего Путина депутата завели уголовное дело →
Фото и Видео
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27402
Play own
В защиту права на аборт
27401
Play own
Приговор Антону Носику
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Учиться у Америки
новость Депутата уволили за "горижоп"
Анастасия Мякина. Кадр видеоролика
статья Чего ждать от Трампа
Владимир Абаринов
статья Трамп и конец света: мнения
Граффити в Вильнюсе. Фото: @svabodka
статья Убийство Немцова: сенсация в суде
Убийство Немцова
новость Задержания пикетчиков: ВИДЕО
Задержание Марии Рябиковой. Фото Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
статья Крымские матроны
Илья Мильштейн
в блоге "Мемуары Серова" перед судом
196
новость Джалалдинов: мне угрожали убийством
Рамазан Джалалдинов. Кадр видео с youtube-канала gazetachernovik
новость Новое дело "диверсантов"
Сотрудники ФСБ. Фото: so-l.ru
новость Российские банки под атакой
Одно из отделений Сбербанка. Фото с сайта sbrf.ru
в блоге Трамп, Путин и мы
59
новость Акции протеста в США
Акция противников Трампа в Чикаго. Фото: @chicagotribune
новость Савченко написала Трампу
Выступление Савченко в Верховной раде. Фото: 112.ua
статья Саакашвили и хищники
Николай Митрохин
новость Удар с моря по Алеппо
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость Клинтон: Поддержим Трампа
Хиллари Клинтон. Фото: hillaryclinton.com
новость Трамп победил на выборах
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
в блоге Без права забастовки
383
новость Дадин: Пытки продолжаются
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru