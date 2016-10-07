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Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции по делу о клевете на судью экс-депутату Курской областной думы, главному редактору газеты "Народный журналист" Ольге Ли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР

По данным следствия, Ли в номере "Народного журналиста" за сентябрь-октябрь 2015 года разместила написанную от своего имени статью под названием "Заявление о привлечении прокурора области Филимонова к уголовной ответственности". "В данной статье она указала и таким образом распространила заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и подрывающие профессиональную репутацию судьи Ленинского районного суда города Курска Шуровой, обвинив в умышленном нарушении при рассмотрении дела об административном правонарушении основополагающего принципа правосудия - принципа презумпции невиновности", - говорится в сообщении.

Предварительное следствие окончено. В ближайшее время обвиняемая и ее защитники будут знакомиться с материалами уголовного дела.

В среду СКР прекратил уголовное дело об экстремизме в отношении Ли за отсутствием состава преступления. Адвокат Роман Лызлов получил от следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных областного управления СКР майора юстиции Сергея Ештокина постановление о прекращении уголовного преследования. Следователь признал за Ли право на реабилитацию и разъяснил порядок возмещения вреда.

Основанием для прекращения дела стало заключение экспертизы, не обнаружившей в опубликованных Ли видеороликах признаков "возбуждения ненависти или вражды". При этом в некоторых из представленных на анализ видео эксперты нашли "совокупность лингвистических и психологических признаков обвинения автором должностного лица - президента России - в бездействии, поддержке незаконных действий прокуроров».

Расследование уголовного дела о клевете в отношении Ли продолжается, отметил адвокат.

Дела против Ли - сначала о клевете на судью по части 1 статьи 298.1 (до 360 часов обязательных работ), а затем о возбуждении ненависти либо вражды по части 1 статьи 282 УК (до четырех лет колонии) - возбудили после публикации ею 4 марта на YouTube обращения к Владимиру Путину. В своей речи Ли обвинила главу государства в "преступном заговоре против собственного народа" и "пропаганде насилия", заполнившей государственные телеканалы.

Также Ли заявила, что проводимая Путиным внешняя и внутренняя политика привела к краху финансовой системы России и подавлению правового государства. Рейтинг Путина в Курской области, заметила Ли, сейчас не превышает 25 процентов.

"Больше всего меня критиковали за то, что я не поддерживаю присоединение Крыма к России и оскорбляю Путина. Меня осудили депутаты всех партий", - сообщала Ли после публикации своего обращения.

14 апреля ходе допроса депутат и ее защитник заявили, что им непонятны выдвинутые подозрения. Они потребовали от следователя разъяснить, какие именно высказывания депутата возбуждают ненависть и вражду и в отношении каких именно социальных групп, а также какая именно фраза в статье Ли сообщает о вынесении судьей Ленинского райсуда Курска Людмилой Шуровой заведомо неправосудного решения. Депутат заявила, что показания будет давать только после этих разъяснений.

20 мая Лызлов получил ответ начальника курского Центра по противодействию экстремизма Дмитрия Дымова на запрос защиты. В документе отмечалось, что в видеороликах Ли признаков экстремизма не обнаружено.