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новость Екатеринбургский имам Музафаров получил 5 лет условно по делу об экстремизме

16.11.2016
Амир Музафаров. Фото: znak.com
Амир Музафаров. Фото: znak.com
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Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга приговорил имама мечети "Рахман" Амира Музафарова к пяти годам условно с трехлетним испытательным сроком по делу об экстремизме. Об этом сообщает Интерфакс. В качестве дополнительных наказаний на осужденного наложены полуторагодовое ограничение свободы по истечении испытательного срока и трехлетний запрет на проповедническую деятельность.

Второй фигурант дела, помощник Музафарова Магомедзавир Саидов, получил штраф 35 тысяч рублей и 330 часов обязательных работ, однако был освобожден от обоих наказаний за истечением срока давности по делу.

Как следует из сообщения свердловского областного главка СКР, 42-летнему Музафирову вменялась часть 1 статьи 282.1 УК (организация экстремистского сообщества), а 28-летнему Саидову - часть 2 этой же статьи (участие в экстремистском сообществе). Кроме того, либо одному Музафарову, либо обоим фигурантам была инкриминирована часть 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды).

Согласно фабуле дела, "экстремистское сообщество" Музафарова - Саидова существовало шесть лет. Как передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда, имам и его помощник "агитировали и пропагандировали идею исламизма среди своих знакомых и прихожан мечети". Они, заявляет СКР, "на постоянной основе приобретали и систематизировали печатные издания, книги, брошюры, листовки", включенные в федеральный список экстремистских материалов, а также помещали в "сети Интернет и одной из социальных сетей" ссылки на запрещенную литературу. По данным Znak.com, в деле было 14 эпизодов.

"Сообщество" прекратило существование в 2015 году "в связи с комплексом совместных мероприятий" ФСБ, полиции, СКР и прокуратуры.

Музафаров признал, что хранил и распространял тексты, фигурирующие в деле, а также попросил Саидова открыть в соцсетях страницы для публикации ссылкой на электронные версии этих сочинений. В то же время он отказался признать экстремистский характер этой литературы.

"Пусть покажут мне, где в этих текстах содержится призыв к преступлениям или унижение людей с другой верой, - заявлял имам журналистам. - Я как священнослужитель должен знакомиться с разными текстами. Я занимаюсь изучением ислама уже много лет. У меня была масса возможностей вступить в экстремистские организации. Так почему же я этого не сделал?"

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16.11.2016

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